سيتمكن مستخدمو العملات المشفرة النمساويون قريبًا من إنفاق العملات المشفرة في ٢٥٠٠ موقع

تام شمس - الجمعة 3 يوليو 2020 09:06 صباحاً - سيتمكن حاملو العملات المشفرة في النمسا قريبًا من إنفاق عملاتهم النقدية في أكثر من ٢٥٠٠ نقطة قبول باستخدام إيه ون بايمنت - وهي واحدة من أكبر مشغلي شبكات الهاتف المحمول في البلاد.

ووفقًا لإعلان صادر عن شركة سالامنتكس النمساوية للتكنولوجيا المالية، تم دمج برنامج خدمة دفع العملات المشفرة الآن في منصة إيه ون بايمنت. وسيبدأ التجار بقبول بيتكوين (BTC) أو إيثريوم (ETH) أو داش، بدلًا من النقد أو بطاقات الائتمان، في صيف ٢٠٢٠.

موقف النمسا الحالي تجاه العملات المشفرة

كما أشادت سالامانتكس بموقف الدولة الأخير من التحول إلى معاملات الدفع غير النقدي "بقدر الإمكان".

حيث قال ماركوس بيجاسيفيتش، الرئيس التنفيذي للعمليات في سالامنتكس:

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"هدفنا هو جعل الدفع بالعملات الرقمية سهلًا وطبيعيًا كما اعتدنا عليه مع بطاقات الائتمان لعقود من الزمن. ومع إيه ون، لدينا شريك للمشروع على مستوى النمسا مقتنع مثلنا تمامًا بنظام الدفع هذا في المستقبل ويعمل على جعل الدفع باستخدام الأصول الرقمية في متناول الجمهور الواسع".

مرخص من قبل هيئة السوق المالية

يهدف برنامج خدمة دفع العملات المشفرة الخاص بشركة سالامنتكس إلى تمكين طرح خدمة دفع العملات المشفرة في البلدان المجاورة أيضًا.

وفي عام ٢٠١٩، بدأت إيه ون في قبول العملات المشفرة كدفعة في سبعة متاجر مختارة في النمسا. وقد مكّن ذلك عملاء إيه ون من الدفع مقابل الخدمات باستخدام مشغلي الدفع الصينيين، علي باي ووي تشات باي.