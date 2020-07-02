الحكومة الكازاخستانية تخطط لمضاعفة استثماراتها في تعدين العملات الرقمية

تام شمس - الخميس 2 يوليو 2020 03:00 صباحاً - كشف مسؤولو كازاخستان عن خطة لتطوير العملة الرقمية للدولة لخبراء من روسيا والصين في "يوم أستانا المالي عبر الإنترنت ٢٠٢٠". ووفقًا لوزارة التجارة الصينية يوم ١ يوليو، تخطط كازاخستان لمضاعفة استثماراتها في تعدين العملات الرقمية بحلول نهاية هذا العام، وتواصل تطوير عملتها الرقمية الخاصة بمصرفها المركزي.
ووفقًا للتقرير، اجتذب مشروع تعدين العملة الرقمية في كازاخستان ٨٢,٦ مليون تنغي، وهو ما يعادل ٢٠ مليون دولار أمريكي. وسيزيد حجم هذا الاستثمار بمقدار ٨٠ مليون تنغي في عام ٢٠٢٠.
بلوكتشين والعملة الرقمية للبنك المركزي قيد العمل
تقول كازاخستان إن تطوير تقنية بلوكتشين يمنح العملة الرقمية أهمية عملية جديدة.
وفي مايو ٢٠٢٠، اقترح مو شين، مستشار الرئيس الكازاخستاني إدخال تقنية بلوكتشين و تينغ الرقمي. وسيهدف هذا إلى مكافحة الفساد وضمان الشفافية في تخصيص أموال ميزانية الدولة. في يونيو، اعتمدت كازاخستان مخططًا تطويرًا لبلوكتشين والتكنولوجيا الرقمية.
وفي الوقت الحاضر، يثبت البنك المركزي الكازاخستاني جدوى إدخال عملة تنغ الرقمية للبنك المركزي. حيث أكد زارينوف، مستشار رئيس البنك المركزي الكازاخستاني:
"إن المهمة الرئيسية للبنك المركزي هي الحفاظ على أهداف التضخم واستقرار السوق المالية، وحل العملة الرقمية يحتل الأولوية الثانية. والمفتاح هو التأكد من أن تصميم نظام العملة الرقمية يتوافق مع أهداف السياسة النقدية".
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