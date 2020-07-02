تطبيقات العملات المشفرة للجوال ترتفع في الهند بعد قرار المحكمة العليا

تام شمس - الخميس 2 يوليو 2020 03:00 صباحاً - بدأ مطورو العملات المشفرة في الهند في إصدار تطبيقات جديدة للجوّال، بعد صدور حكم إيجابي من المحكمة العليا في البلاد فيما يتعلق بتكنولوجيا بلوكتشين. حيث عكس قرار المحكمة القوانين التي كانت تحظر في السابق على البنوك تقديم خدمات لشركات ومتداولي العملات المشفرة.

اهتمامٌ متزايد بسوق العملات المشفرة الهندي

قامت شركة بي٢١، وهي شركة لاستثمار الأصول الرقمية، بإطلاق تطبيق حافظة استثمار بلوكتشين الخاص بها مؤخرًا في ضوء هذه التغييرات. وقد زعمت أن إعلان المحكمة العليا في الهند "أدى إلى تجديد الاهتمام باستثمار الأصول الرقمية وزيادة كبيرة في أحجام التداول" في البلاد.

وفي حديث مع كوينتيليغراف، علق نيتين أغاروال، مؤسس ومدير بي٢١، على إمكانات سوق التكنولوجيا في الهند، بعد قرار المحكمة العليا قائلًا:

Advertisements

"لقد ساعدنا القرار في الهند على التركيز على الشراكات والتسويق في الهند، حيث نرى عددًا كبيرًا من السكان يتمتعون بالذكاء في مجال الهواتف الذكية وأيضًا فئة كبيرة ناشئة من المستثمرين الذين يبحثون عن فرص استثمارية لم تكن متاحة لهم سابقًا".

هل ستظل العملات المشفرة قانونية في الهند؟

صرح مؤسس بي٢١ أن الهند لديها "الكثير" للمساهمة في تطوير أصول العملات المشفرة ونظام بلوكتشين الناشئ.

ومع ذلك، لا يزال قرار المحكمة العليا بشأن العملات الرقمية في الهند يواجه تحديات مستقبلية. حيث أفاد كوينتيليغراف يوم ١٢ يونيو أن وزارة المالية الهندية اقترحت حظرًا على العملات المشفرة داخل شبه القارة الهندية.