تحليل تحركات البيتكوين و الاثريوم اليوم

يتماسك البيتكوين فوق مستوى 9100 دولار مقابل الدولار الأمريكي. يمكن أن يبدأ BTC زيادة قوية نحو 9500 دولار طالما أنه فوق المتحرك البسيط لكل ساعة.

يتم تداول Ethereum فوق مستوى الدعم الرئيسي عند 225 دولارًا مقابل الدولار الأمريكي. يمكن أن تبدأ ETH صعودًا جديدًا إذا قامت بتصفية مستويات المقاومة عند 228 و 230 دولارًا على المدى القريب.

تحليل تحركات البيتكوين و الاثريوم

يتم تداول Ethereum بانحياز إيجابي فوق مستويات الدعم عند 224 دولارًا و 225 دولارًا.

يبدو أن السعر يتحرك لكسر فوق مستويات المقاومة 228 و 230 دولارًا.

هناك قناة صاعدة حاسمة تتشكل بدعم بالقرب من 224 دولارًا على الرسم البياني لكل ساعة من ETH / USD.

قد ينخفض الزوج إذا فشل في البقاء فوق مستويات الدعم عند 224 دولارًا و 222 دولارًا.

يتم تداول البيتكوين حاليًا في نطاق التعاقد دون المقاومة 9300 دولار.

يحتفظ السعر بدعم 9000 دولار ويتداول فوق المتوسط المتحرك البسيط لكل 100 ساعة.

يوجد مثلث تعاقد حاسم يتشكل مع المقاومة بالقرب من 9160 دولارًا على الرسم البياني للساعة لزوج BTC / USD.

يمكن للزوج أن يرتفع فوق 9200 دولار أو قد يبدأ في انخفاض جديد دون 9000 دولار.

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سعر البيتكوين يقترب من الفاصل التالي

في الجلسات القليلة الماضية ، ظل سعر البيتكوين جيدًا فوق مستوى الدعم البالغ 9000 دولار مقابل الدولار الأمريكي. كما استقرت BTC فوق مستوى 9100 دولار ومتوسط متحرك بسيط لكل 100 ساعة.

ومع ذلك ، فإن المضاربين على الصعود يواجهون بعض العقبات الهامة بالقرب من 9200 دولار و 9300 و 9320 دولارًا. تشكلت القمة الأخيرة بالقرب من 9225 دولار قبل أن يبدأ السعر في تصحيح هبوطي. وكسر مستوى تصحيح 23.6% فيب من الحركة الصعودية من 8813 دولار إلى 9225 دولارًا.

كان الانخفاض محدودًا أدنى مستوى 9100 دولار والمتوسط المتحرك البسيط لكل 100 ساعة. يبدو أن هناك مثلث حاسم يتشكل مع المقاومة بالقرب من 9160 دولارًا على الرسم البياني لكل ساعة لزوج BTC / USD.

إذا كان هناك اختراق صعودي فوق مقاومة المثلث ، فقد يبدأ السعر في ارتفاع جيد. قد تكون المقاومة الفورية هي قمة التأرجح عند 9225 دولارًا. لا تزال المقاومة الرئيسية بالقرب من 9300 دولار.

الإغلاق المناسب فوق مستويات المقاومة 9300 و 9320 دولارًا سيفتح على الأرجح الأبواب أمام حركة صعودية أكبر في الجلسات القادمة. تقع المقاومة الحاسمة التالية بالقرب من 9500 دولار و 9550 دولارًا.

سعر Ethereum يحمل الدعم الرئيسي

في الآونة الأخيرة ، قام سعر Ethereum بمحاولة أخرى لتجاوز مستويات المقاومة 228 و 230 دولارًا مقابل الدولار الأمريكي. فشل سعر ETH في الاستمرار في الارتفاع وشكل ارتفاعًا بالقرب من مستوى 230 دولارًا.

قام بتصحيح أقل من مستوى 226 دولار والمتوسط المتحرك البسيط لكل 100 ساعة. ومع ذلك ، ظل عرض السعر جيدًا فوق مستوى دعم 222 دولارًا. وهو يرتفع حاليًا ويتداول فوق مستوى تصحيح فيب بنسبة 23.6% من الانخفاض الأخير من أعلى مستوى تأرجح 230 دولارًا إلى 222 دولارًا.

على الجانب العلوي ، توجد مقاومة أولية بالقرب من مستوى 226 دولار والمتوسط المتحرك البسيط لكل 100 ساعة. وهو قريب من مستوى تصحيح فيب 50% من الانخفاض الأخير من أعلى مستوى تأرجح 230 دولارًا إلى أدنى مستوى 222 دولارًا.

يبدو أن هناك قناة صاعدة حاسمة تتشكل بدعم بالقرب من 224 دولارًا على الرسم البياني للساعة عند ETH / USD. تقع المقاومة الرئيسية الأولى بالقرب من مستوى 228 دولارًا ، يليها مستوى 230 دولارًا المهم للغاية. الإغلاق الناجح فوق مقاومة 230 دولارًا قد يؤدي إلى ارتفاع جديد في الأثير فوق مستويات 232 دولارًا و 235 دولارًا.