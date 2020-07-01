إغلاق بورصة عملات مشفرة احتيالية من قبل المحكمة العليا في المملكة المتحدة

تام شمس - الأربعاء 1 يوليو 2020 02:58 صباحاً - عينت المحكمة العليا في المملكة المتحدة المستلم الرسمي كمسؤول تصفية لمنصة تداول العملات المشفرة، جي باي ليمتد.

ووفقًا لإعلان نشرته خدمة الإعسار في المملكة المتحدة يوم ٣٠ يونيو، أظهرت بورصة العملات المشفرة بعض العلامات على أنها "ليست سوى خدعة".

تزايد العبارات المزيفة

أعلنت الشركة، التي كانت تعرف سابقًا باسم إكستريدر إف إكس وكريبتوبوينت، عن خدماتها عبر الإنترنت وعبر قنوات التواصل الاجتماعي. وتدعي خدمة الإعسار أن الإعلانات زعمت بشكل خاطئ أن الخدمة قد تم تأييدها من قبل رجال الأعمال الذين ظهروا في برنامج تلفزيوني شهير في المملكة المتحدة لم يُذكر اسمه وموقع بارز لتوفير المال.

وبعد تلقي الشكاوى من قبل السلطات المحلية، شرعت خدمة الإعسار في الاستفسارات السرية حول أنشطة جي باي. وقد كشفت هذه أن ١٠٨ عملاء على الأقل ادعوا أنهم فقدوا حوالي ١,٥ مليون جنيه إسترليني (١,٨٤ مليون دولار) أثناء التداول على المنصة.

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جي باي هي عملية "احتيالية" على الأرجح

علق ديفيد هيل، كبير المحققين في خدمة الإعسار في المملكة المتحدة، قائلًا:

"أقنعت جي باي العملاء بالتخلي عن مبالغ كبيرة من المال للاستثمار في تداول العملات المشفرة. ولم يكن هذا سوى خدعة، حيث خدعت جي باي عملائها لاستخدام منصتها عبر الإنترنت تحت ذرائع زائفة ولم يستفد أي عميل بل فقدوا استثماراتهم."

تلقت المحكمة أيضًا تقارير تفيد بأن طلبات السحب التي قدمها العملاء قد تم رفضها إذا لم يكونوا قد تداولوا أموالهم المودعة بشكل نشط داخل جي باي.

وقد اختتمت قضية جي باي يوم ٢٣ يونيو ٢٠٢٠ بعريضة قدمها وزير الدولة لشؤون الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية.