استطلاعٌ يُظهر أن ٤٢٪ من المستثمرين يتوقعون وصول سعر بيتكوين إلى ١٥ ألف دولار في عام ٢٠٢٠

تام شمس - الأربعاء 1 يوليو 2020 02:58 صباحاً - أظهر استطلاع أجرته شركة خدمات حفظ العملات المشفرة الرائدة "بيتكوين آي آر إيه" أن ٤٢٪ من عملاء المنصة يتوقعون أن يتجاوز سعر بيتكوين (BTC) ١٥٠٠٠ دولار بحلول نهاية عام ٢٠٢٠.

ووفقًا لإعلان بتاريخ ٢٩ يونيو، قامت بيتكوين آي آر إيه باستطلاع رأي أكثر من ٣٠٠ من عملائها الذين أجابوا على الأسئلة بشكل طوعي. حيث قال ٥٧٪ من المستجيبين أيضًا أنهم يشترون ويمتلكون عملات مشفرة كاستثمار طويل الأجل.

بيتكوين آي آر إيه لديها آمال كبيرة لبيتكوين

أخبر مايك شروبو، رئيس التسويق في بيتكوين آي آر إيه، كوينتيليغراف أن جميع المستجيبين كانوا مستثمرين أفراد. وعندما سئل عما إذا كانت الشركة تعتقد أن التنبؤ بالأسعار دقيق، قال:

"نحن نؤمن إيمانًا راسخًا بالفوائد الأساسية طويلة المدى وعروض القيمة التي توفرها العملات المشفرة لنظامنا المالي. ومن المرجح أن تستمر ضغوط الأسعار الصعودية مع تزايد تبني بيتكوين وندرتها، ومع زيادة المعروض النقدي العالمي من العملات الورقية خلال الوباء".

كما كشف الاستطلاع أن ٥٣٪ من المجيبين مهتمون بكسب الفائدة على استثماراتهم، إما من خلال الإقراض أو الاستثمار. علاوة على ذلك، أبدى ٤٦٪ اهتمامًا بالاستثمار في المعادن الثمينة و٣٦٪ في القنب و٩٪ في الأفلام.