الاحتيال على المستثمرين من خلال مخطط هرمي كوري جنوبي

تام شمس - الأربعاء 1 يوليو 2020 12:55 صباحاً - تحقق سلطات كوريا الجنوبية في شكوى قدمها ٩٥٠ مستثمرًا يدعون أنهم ضحايا مخطط احتيالي مرتبط بالعملات المشفرة.

ووفقًا لتي في تشوزن، تبحث الشرطة في التقارير حول أن أكثر من ١٦٠ شخصًا أجروا عملية الاحتيال المزعومة، والمعروفة باسم فيوتشرنت. ويُشتبه أيضًا في أن فريق فيوتشرنت سرق ما يقرب من ٢٠ مليار وون (١٦,٦٦ مليون دولار) من المستثمرين وقام بتحويل الأموال عبر العملات المشفرة.

الضحايا يقومون بالشراء باستخدام العملات المشفرة

يذكر الضحايا أنهم تم خداعهم من خلال شراء "حزمة إعلانية" باستخدام العملات المشفرة في البداية. ولم يتم الحصول على أي إعلانات نتيجة الشراء.

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حيث قال ضابط شرطة من مركز شرطة سيول سيوتشو إن التحقيق "لا يزال في مراحله الأولى"، لذلك لا توجد تفاصيل أخرى معروفة عن الهيكل أو العملات الرقمية المعنية. ولم يتم إجراء أي اعتقالات حتى وقت كتابة المقالة.

وفي الأسابيع الأخيرة، أطلقت وكالة شرطة العاصمة سيول تحقيقًا جنائيًا يوم ١٢ يونيو أدى إلى تفتيش بورصتي عملات مشفرة وضبطهما.

وقد تم تنفيذ هذه الجهود على أمل تفكيك عصابة جريمة إيثريوم بقيمة ٤١,٥ مليون دولار.