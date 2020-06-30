العمل الحر يعاني من المشكلات.. وشركة بلوكتشين الناشئة هذه تريد إصلاحها

تام شمس - الثلاثاء 30 يونيو 2020 09:54 مساءً - تريد شركة ناشئة جديدة تغيير الطريقة التي يجد بها المواهب المستقلة والعملاء المعنيين بعضهم البعض من خلال منصة يديرها المجتمع. ولتحقيق ذلك، سيحتوي المشروع على توكن الحوكمة الخاص به.

والفرضية الأساسية للمنصة، والمعروفة باسم برين تراست، هي إزالة الوسطاء من عملية توظيف المواهب عالية المهارة للعمل في الأعمال الحرة والمستقلة - في المقام الأول في صناعة تكنولوجيا المعلومات.

ولكن على عكس التكرارات العديدة لهذا المفهوم التي ولدت في حقبة الطرح الأولي للعملة الرقمية، لن تجبر برين تراست المستخدمين على توكن خاص للدفعات. بدلًا من ذلك، فإنها تستعير بعض المفاهيم من حوكمة التمويل اللامركزي، وخاصة كومباوند، لإنشاء منصة يديرها المجتمع.

وقد أجرى كوينتيليغراف مقابلة مع رئيسها التنفيذي، آدم جاكسون، لمعرفة المزيد عن المنصة.

إعادة مواءمة الحوافز

يعتقد جاكسون أن منصات التجميع المستقل القائمة، مثل أب وورك وفايفر، تعاني من حوافز غير متوازنة بشكل أساسي بين أصحاب المنصة ومستخدميها:

"إن مهمتهم هي ربط المشتري والبائع والشركة والمواهب، ومن ثم تسهيل المعاملة. ثم أخذ أكبر قدر ممكن من الرسوم كنسبة مئوية من هذه الصفقة".

وعادة ما تكون الرسوم التي يتكبدها العاملون المستقلون حوالي ٢٠٪ من إجمالي المبلغ المدفوع. وهذا هو المعيار لأي "سوق ذي وجهين" وُلد على الإنترنت، مع كون موقع إيباي رائدًا في هذا النموذج.

ويمكن لهذه الشركات عادةً أن تجني رسوم كبيرة بسبب القيمة التي تضيفها من خلال إنشاء بيئة موثوقة مع توفير خدمات الضمان. وقد أوضح جاكسون أن هذا الجانب يمكن إعادة إنشائه بواسطة نظام فحص من نظير إلى نظير. حيث سيتم تحفيز المستخدمين للتحقق من صحة العملاء الجدد والعاملين المستقلين كإضافات للمجتمع.

لكن النظام ليس منظمة مستقلة لا مركزية، وستعتني مؤسسة غير ربحية ببعض جوانب النظام، مثل قبول الأموال. وأضاف جاكسون "لكن هذه مجرد واحدة من العديد من الشركات أو الأشخاص أو الكيانات التي تساعد في بناء هذا الشيء".

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كما أن برين تراست ليست خالية من الرسوم تمامًا، حيث ستجمع المؤسسة ١٠٪ من كل معاملة من العملاء. لكن المعدلات الدقيقة عرضة للتغيير من خلال إدارة المجتمع.

نموذج الحكم المستوحى من كومباوند

سيتم إجراء المدفوعات على برين تراست من خلال الدولار الأمريكي التقليدي، على الرغم من أنه سيتم دعم الدفع القائم على العملات المشفرة أيضًا.

وسيكون لتوكن برين تراست، أو BTRUST، وظيفة إدارية فقط. حيث يمكن لمالكي التوكنات التصويت على الجوانب الرئيسية للمنصة: أي نوع من العملاء والمواهب لقبولهم، وما هي الميزات التي يجب تطويرها، والمبلغ الذي يجب أن تتقاضاه المنصة.

ويأمل جاكسون أن يروج النموذج الجديد لشبكة المواهب النابضة بالحياة التي ستهتم بنشاط بتحسين النظام البيئي.

"هذا النموذج الجديد الذي أصفه غير ممكن بدون توكن. فالتوكن [و] بلوكتشين يسهلان استبدال الوسطاء".

كذلك كشف جاكسون أن روبرت ليشنر، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كومباوند، هو مستشار ومستثمر في المشروع. علاوة على ذلك، تعيد برين تراست استخدام ناتج انقسام كلي من التعليمات البرمجية لإدارة كومباوند لتشغيل أنظمتها الخاصة.

وسيحصل مستخدمو المنصة على التوكن من خلال المساهمة فيه، على سبيل المثال من خلال تقييم المرشحين الجدد. وعلى عكس بعض بروتوكولات التمويل اللامركزي، يبدو أن إيرادات المنصة لن يتم توزيعها على حاملي التوكنات. ولم يرغب جاكسون في الخوض في تفاصيل حول اقتصاديات التوكن، على الرغم من وعده بأنه سيتم شرحه مع اقتراب انطلاق برين تراست في نهاية العام.

يمثل مفهوم برين تراست استخدامًا مثيرًا للاهتمام لأنظمة العملات المشفرة الأصلية لحل مشكلات العالم الحقيقي. ومع ذلك، يبقى أن نرى إذا ثبت نجاحها مقارنةً بالمحاولات السابقة.