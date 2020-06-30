الباحثون يقولون إن هجمات طلب الفدية في ازدياد مع عمل المزيد من الناس من المنزل

تام شمس - الثلاثاء 30 يونيو 2020 05:00 صباحاً - تظهر دراسة نشرتها شركة الأمن السيبراني، بروفبوينت، زيادة في هجمات التصيد الاحتيالي المستندة إلى البريد الإلكتروني المستخدمة في تقديم برامج الفدية على مدى الأشهر القليلة الماضية.

ووفقًا للتقرير، فإن عمليات الانتشار في المرحلة الأولى لبرامج الفدية في تزايد، وتستهدف في الغالب الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا واليونان وإيطاليا.

ويبدو أن الهجمات تستفيد من تدفق الأشخاص الذين يعملون الآن من منازلهم وسط جائحة كوفيد-١٩. بالإضافة إلى ذلك، تشير الأبحاث إلى أن مطالب الفدية منخفضة جدًا مقارنة بالمبالغ المعتادة في هذه الهجمات.

فدية أقل من المتوسط

استهدف تطبيق برنامج فدية يسمى "مستر روبوت" في الغالب الأشخاص والشركات عبر الولايات المتحدة في الماضي. وتشير النتائج إلى أن هذا قد تغير في الأشهر الأخيرة، حيث أصبح المستخدمون المنزليون الضحايا الرئيسيين للهجوم. ولعكس حالة الاستخدام الجديدة للبرنامج، انخفضت مبالغ الفدية إلى ١٠٠ دولار في بيتكوين (BTC).

كما قام برنامج الفدية المعروف باسم أفادون بتوزيع أكثر من مليون رسالة في أسبوع واحد. ومن المعروف أيضًا أنه يستهدف الشركات والأفراد الأمريكيين.