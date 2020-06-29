يقوم Bitcoin حاليًا بالتصحيح نحو الأعلى من أدنى مستوى تأرجح 8813 دولار مقابل الدولار الأمريكي. يتم تداول BTC فوق 9000 دولار ، لكنه يواجه العديد من العقبات بالقرب من 9200 دولار و 9300 دولار.

يتعافى Ethereum حاليًا من انخفاض تأرجح 216 دولارًا مقابل الدولار الأمريكي. يواجه ETH الآن مهمة شاقة بالقرب من 228 دولارًا و 230 دولارًا ، ويمكنه استئناف انزلاقه.

بدأ Bitcoin تصحيحًا صعوديًا بعد التداول إلى قاع شهري جديد عند 8813 دولار.

يتعافى السعر بشكل جيد ويتداول فوق مستوى 9000 دولار.

يوجد خط اتجاه هبوطي رئيسي يتكوّن مع المقاومة بالقرب من 9260 دولارًا على الرسم البياني لكل ساعة لزوج BTC / USD.

يمكن أن يبدأ الزوج بانخفاض جديد إذا فشل في الاستقرار فوق 9200 و 9300 دولار.

يتم تداول Ethereum حاليًا فوق مستويات المقاومة 220 و 222 $ دولار.

يواجه السعر الآن مقاومة حاسمة بالقرب من مستوى 228 دولارًا والمتوسط المتحرك البسيط لكل 100 ساعة.

يوجد خط اتجاه هبوطي كبير يتشكل مع مقاومة بالقرب من 226 دولارًا على الرسم البياني للساعة ETH / USD.

يمكن أن يستأنف الزوج انخفاضه إذا فشل في مسح مستويات المقاومة 226 و 228 دولارًا.

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تحليل سعر البيتكوين و الاثريوم اليوم

سعر البيتكوين يقترب من العقبات

بعد انخفاض قوي دون 9000 دولار ، وجد سعر البيتكوين دعمًا بالقرب من مستوى 8800 دولار مقابل الدولار الأمريكي. تداول سعر البيتكوين BTC إلى قاع شهري جديد عند 8813 دولار وبدأ مؤخرًا في تصحيح صعودي.

كان هناك كسر فوق مستوى المقاومة 9000 دولار. دفع المضاربون على الارتفاع، السعر فوق خط الاتجاه الهبوطي الذي تشكل بمقاومة بالقرب من 9100 دولار على الرسم البياني لكل ساعة لزوج BTC / USD.

مع ذلك ، يواجه الزوج مقاومة بالقرب من 9200 دولار والمتوسط المتحرك البسيط لكل 100 ساعة. تشكلت قمة بالقرب من 9190 دولارًا ويتداول السعر حاليًا في نطاق. يوجد دعم مبدئي بالقرب من مستوى تصحيح فيب 23.6% للانتعاش الأخير من قاع 8813 دولار إلى قاع 9190 دولار.

على الجانب العلوي ، توجد مقاومة أولية بالقرب من مستوى 9150 دولار والمتوسط المتحرك البسيط لكل 100 ساعة. يوجد أيضًا خط اتجاه هبوطي رئيسي مع المقاومة بالقرب من 9260 دولار على نفس الرسم البياني.

لا تزال المقاومة الرئيسية بالقرب من مستوى 9،300 دولار ، فوق ذلك من المرجح أن يكتسب سعر البيتكوين زخم صعودي في الجلسات القادمة. قد تكون المقاومة الحاسمة التالية فوق 9300 دولار 9500 دولار.

سعر Ethereum بالقرب من النقطة الحاسمة

بعد انخفاض قوي دون 225 دولارًا ، وجد Ethereum دعمًا بالقرب من منطقة 215 دولارًا مقابل الدولار الأمريكي. تم تداول سعر ETH عند مستوى 216 دولار أمريكي وبدأ حديثًا في تصحيح صعودي فوق مستوى 220 دولارًا.

تمكن السعر من الصعود فوق مستويات المقاومة 220 و 222 دولارًا. ومع ذلك ، يبدو أن الأثير يواجه مقاومة حاسمة بالقرب من مستوى 228 دولارًا والمتوسط المتحرك البسيط لكل 100 ساعة. يوجد أيضًا خط اتجاه هبوطي كبير يتشكل مع المقاومة بالقرب من 226 دولارًا على الرسم البياني لكل ساعة من ETH / USD.

يتماسك الزوج حاليًا بالقرب من مستوى تصحيح فيب 23.6% للحركة الأخيرة من قاع التأرجح 216 دولارًا إلى قمة 228 دولارًا. يوجد دعم أولي بالقرب من مستوى 222 دولارًا.

مستوى تصحيح فيب 50% للحركة الأخيرة من مستوى التأرجح 216 دولارًا إلى ارتفاع 228 دولارًا يقترب أيضًا من 222 دولارًا. على الجانب العلوي ، من الواضح أن السعر يواجه عقبة رئيسية بالقرب من مستويات 228 و 230 دولارًا. للانتقال إلى منطقة إيجابية ، يحتاج المضاربون على الارتفاع لمسح مقاومة 230 دولارًا ويستقرون فوق المتوسط المتحرك البسيط لكل 100 ساعة.

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