دعوى جماعية تدعي أن الشركة التي استحوذت عليها فيزا كانت "تتجسس على بيانات" فينمو وكاش آب وغيرها الكثير

في ٢٥ يونيو، تم رفع دعوى جماعية جديدة في كاليفورنيا ضد شركة بلايد الناشئة التي تم شراؤها من قبل فيزا مقابل ٥,٣ مليارات دولار في وقت سابق من هذا العام. حيث يدعي المدعون أن بلايد انتهكت الخصوصية وحماية البيانات من خلال تجميع وتحويل المعاملات المالية لملايين المستخدمين.

وتدعي الشكوى أن الشركة جمعت هذه البيانات من خلال "التجسس على بيانات" فينمو وسترايب وكاش آب التابع لسكوير وروبن هود. وتدعي أن بلايد كانت تعرف: