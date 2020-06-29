تام شمس - الاثنين 29 يونيو 2020 11:55 مساءً - منذ 27 دقيقة
تدعي دعوى جماعية جديدة أن بلايد، التي اشترتها فيزا مؤخرًا بأكثر من ٥ مليارات دولار، كان لها وصول لا مثيل له إلى المعلومات المالية لملايين المستخدمين
في ٢٥ يونيو، تم رفع دعوى جماعية جديدة في كاليفورنيا ضد شركة بلايد الناشئة التي تم شراؤها من قبل فيزا مقابل ٥,٣ مليارات دولار في وقت سابق من هذا العام. حيث يدعي المدعون أن بلايد انتهكت الخصوصية وحماية البيانات من خلال تجميع وتحويل المعاملات المالية لملايين المستخدمين.
وتدعي الشكوى أن الشركة جمعت هذه البيانات من خلال "التجسس على بيانات" فينمو وسترايب وكاش آب التابع لسكوير وروبن هود. وتدعي أن بلايد كانت تعرف:
"كل دولار تقوم بإيداعه أو سحبه، وكل دولار تدفعه لبطاقتك الائتمانية، وكل دولار تضعه للتقاعد، في غضون ساعات بعد إجراء المعاملة. تخيل أن هذا يشمل كل كتاب أو تذكرة فيلم أو وجبة تشتريها، وكل فاتورة تدفعها للطبيب أو المستشفى، وكل دفعة تقوم بها (أو تفوتها) للرهن العقاري أو أي قرض طلاب أو فاتورة بطاقة ائتمان".
كانت هذه تفاصيل خبر دعوى جماعية تدعي أن الشركة التي استحوذت عليها فيزا كانت "تتجسس على بيانات" فينمو وكاش آب وغيرها الكثير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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