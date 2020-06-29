السلطات الدولية تعمل معًا لإنهاء الحلقة الإباحية للأطفال الممولة من العملات المشفرة

تام شمس - الاثنين 29 يونيو 2020 11:55 مساءً - قام الحرس المدني الإسباني بالقبض على حلقة إباحية للأطفال على شبكة الإنترنت مظلمة استخدمت معاملات العملات المشفرة لدفع ثمن المحتوى. حيث ألقي القبض على العديد من الأفراد في جميع أنحاء البلاد في نهاية المطاف.

ووفقًا للحرس المدني الإسباني، ألقت عملية "جيكيل" القبض على ثلاثة أشخاص متورطين في منصة "ويلكم تو فيديو"، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى الدعم الإضافي من سلطات الولايات المتحدة.

بيتكوين و "التوكنات المجهولة"

يرسل المستخدمون بيتكوين (BTC) و"توكنات أخرى أو خدمات تحويل أموال مجهولة المصدر" للوصول إلى مقاطع الفيديو على موقع الويب المظلم. كما تمت مكافأة الأعضاء أيضًا على تحميل مقاطع الفيديو والصور الخاصة بهم على المنصة.

وقد أدى تحليل آلاف معاملات العملات المشفرة في النهاية إلى اعتقالات ذات صلة بالموقع.

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في عملية "كونغنتزو"، ألقت الشرطة القبض على شخص في بلباو بإسبانيا، لشراء مواد إباحية للأطفال ودفع مقابل خدمات البث حيث يتم اغتصاب القاصرين مباشرة أو عند الطلب. ولم يتم الكشف عن اسم الموقع.

ووفقًا للحرس المدني، يُزعم أن الموقع يديره أفراد في الفلبين. وبمجرد تنبيه وحدة التحقيقات الجنائية عبر الوطنية للبلاد، تمكنت في النهاية على تحديد منشئي المحتوى.

وأدت عملية أخرى، أطلق عليها اسم "كيرو"، إلى القبض على رجل مقيم في مدريد متهم بالاعتداء الجنسي على فتاة تبلغ من العمر ١٦ عامًا، كانت ابنة زوجة المشتبه فيه.