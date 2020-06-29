إطلاق منحة ابتكار بقيمة ١٥ مليون دولار لتشجيع شركات بلوكتشين الآسيوية الناشئة

أطلقت بيلدينغ سيتيز بيوند (BCB)، وهي شركة بلوكتشين للحلول التقنية للمدن الذكية مقرها سنغافورة، منحة ابتكار بقيمة ١٥ مليون دولار لتشجيع التطوير على نظامها البيئي، وذلك وفقًا لفاينتك نيوز سنغافورة.

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وتأتي منحة الابتكار هذه حيث أعلنت الشركة عن شراكات مع مسرعات رائدة في آسيا لاحتضان مشاريع مختارة.

استهداف المشاريع الآسيوية

يقال إن منحة الابتكار بيلدينغ سيتيز بيوند تستهدف ما يصل إلى ١٠٠٠ مشروع داخل آسيا. وستلبي المنحة التي تبلغ قيمتها ١٥ مليون دولار الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا في المنطقة، مع وصول المشاركين في المنح أيضًا إلى ورش عمل بيلدينغ سيتيز بيوند ومرافقها لدعم وتعزيز قدراتهم التنموية.

وستخصص بيلدينغ سيتيز بيوند أيضًا ٢,٨ مليون دولار من منحة الابتكار الخاصة بها لتمويل مشاريع تطوير الألعاب على منصة بيلدينغ سيتيز بيوند، من أجل جذب المطورين إلى منصتها.