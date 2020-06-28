سيا وكوانت نتورك تكملان اختبار إمكانية التشغيل المتداخل لبلوكتشين بنجاح

تام شمس - الأحد 28 يونيو 2020 10:54 مساءً - نجحت سيا، وهي شركة أوروبية لخدمات الدفع، وشركة كوانت نتورك التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرًا لها، في اختبار قابلية التشغيل البيني عبر بلوكتشين بين البروتوكولات المختلفة.

حيث أعلنت كلٌ من سيا وكوانت نتورك عن شراكتهما لأول مرة في ٥ يونيو. وهدفهما هو العمل على تطبيقات وخدمات متعددة المنصات للبنوك والمؤسسات المالية. حيث تهدف الشراكة إلى دمج نظام أوفرليدجر الخاص بشركة كوانت نتورك في البنية التحتية لسيا تشين من سيا وتمكين التشغيل البيني. وهي تأمل في تقديم حلول للتحديات التي تواجهها المؤسسات المالية مع تكامل بلوكتشين.

تمكنت الشركتان من دمج تكنولوجيا أوفر ليدجر داخل سيا تشين وأنشطة الربط المسموح بها عبر بلوكتشين. حيث قالت سيا إن هذا يسمح للاستخدامات متعددة المنصات مثل التوثيق والمدفوعات وخدمات اعرف عميلك.

ويتم الآن إجراء اختبارات إضافية على سيا تشين وكوردا من آر ثري وشبكات إيثريوم الخاصة. تهدف شركة كوانت نتورك و سيا إلى طرح هذا الحل عبر مختلف شبكات بلوكتشين في السوق والبحث عن المزيد من حالات الاستخدام.

سيا تشين هي عبارة عن بنية تحتية خاصة تستفيد من ٥٧٠ عقدة شبكة أوروبية داخل سيا نت. وهي تدعم المؤسسات المالية والشركات وهيئات الإدارة العامة في تطوير وتنفيذ التطبيقات المبتكرة القائمة على تقنية بلوكتشين.