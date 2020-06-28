باينانس تُكمل أكبر ترقية لها على الإطلاق وتقول إنها أسرع بعشر مرات

أعلن مؤسس باينانس والرئيس التنفيذي للشركة، تشانغ بينغ تشاو أو سي زي، عن استكمال منصة باينانس للتو لأكبر تحديث لها يوم ٢٨ يونيو، مما يزيد من سرعة أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم.

توقع موجة الارتفاع التالية

بحسب ما ورد أعادت منصة التداول كتابة جميع التعليمات البرمجية وتبديل محرك المطابقة إلى لغة برمجة جديدة. ويقال إنها أكبر ترقية خلال عامين. ويمكنها أن تؤدي إلى أداء أسرع ١٠ مرات للمتداولين في موجة الارتفاع الصعودية التالية. وأضاف سي زي أنه:

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"[...] لذلك من الناحية النظرية يمكن التعامل مع حجم أكبر بمئة مرة. ولكن عندما تصل الأحجام الحقيقية، سيكون هناك بعض الأنظمة الطرفية الأخرى التي قد تختنق مؤقتًا، ولكن سيتم إصلاحها بسرعة".

المصدر: تغريدة سي زي باينانس

حسبما ذكر كوينتيليغراف سابقًا، على الرغم من انخفاض سعر بيتكوين إلى أقل من ٩٠٠٠ دولار للمرة الثانية هذا الأسبوع، استمر المتداولون في الشراء عند كل انخفاض.