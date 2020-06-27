بيتفلاير تعقد أول اجتماع للمساهمين الافتراضيين مع تطبيق التصويت عبر بلوكتشين

تام شمس - السبت 27 يونيو 2020 11:55 مساءً - عقدت بيتفلاير هولدينغز، التي تدير واحدة من أكبر بورصات العملات الرقمية في اليابان، اجتماع مساهميها العام يوم الجمعة، واستخدمت للمرة الأولى تطبيق تصويت بلوكتشين.

لتجد تقنية بلوكتشين حالة استخدام أخرى في "الوضع الطبيعي الجديد" حيث يلزم التباعد الاجتماعي. تم تطوير تطبيق التصويت المسمى bVote بواسطة شركة بيتفلاير بلوكتشين التابعة لبيتفلاير. وقد سمحت للاجتماع الافتراضي الأول للمساهمين بالانتهاء "كما هو مقرر دون أي مشاكل".

ويمنع التطبيق تزوير الأصوات والتلاعب بها ويتطلب من المستخدمين مسح بطاقة My Number الخاصة بي (على غرار رقم الضمان الاجتماعي في الولايات المتحدة) لتحديد الهوية.

وتهدف بيتفلاير إلى تقديم التطبيق إلى اجتماعات المساهمين في الشركات الخاصة أولًا. ثم سيستهدفون اجتماعات المساهمين في الشركات العامة والمناسبات الأخرى.

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يوم الخميس، أعلنت كوين تشك، منافس بيتفلاير، عن خدمة جديدة لاجتماعات المساهمين الافتراضية. ويطلق عليها "Sharely" وسيتم تقديمها للجمهور في الخريف.

اجتماع المساهمين الافتراضيين

في حديث إلى كوينتيليغراف، أوضحت بيتفلاير أنه لم يكن هناك سوى ثلاثة أشخاص، بما في ذلك يوزو كانو، الرئيس التنفيذي لبيتفلاير بلوكتشين، حضروا اجتماع المساهمين فعليًا. في حين شارك ثمانية مساهمين آخرين عن بعد.

وكان جدول الأعمال يدور حول تغيير مواد الشركة جزئيًا لتعزيز الرقمنة وسط جائحة كورونا. وقد استغرق الأمر حوالي ٢٠ دقيقة فقط لإنهاء الاجتماع.

حيث قال أحد الحاضرين: "لقد كان أكثر ملاءمة من الاجتماع التقليدي لاجتماعات المساهمين لأنه لا يكلف الكثير أو يستغرق وقتًا في السفر" بينما قال آخر: "نظرًا لأني قد اعتدت على العمل عن بُعد بعد حالة الطوارئ بسبب كوفيد-١٩، لم أشعر بغرابة في استخدام bVote".