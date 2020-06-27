كوريا الجنوبية تتطلع إلى تتبع المعاملات المشفرة في ضوء الفضيحة الأخيرة

تام شمس - السبت 27 يونيو 2020 09:54 مساءً - تخطط وكالة الإنترنت والأمن الكورية لتطوير برنامج قائم على الذكاء الاصطناعي لتتبع معاملات العملات المشفرة على الويب المظلم استجابة لحالة عصابة Nth Room الجنسية على تيليغرام.

فوفقًا لنيو ديلي، تعمل الحكومة على إيجاد حلول منذ يناير، حيث واجهت السلطات عقبات صعبة وسط التحقيق في قضية الإباحية المتعلقة بالأطفال في كوريا الجنوبية، حيث يمكن للأشخاص شراء الوصول إلى مقاطع الفيديو التي تتضمن محتوى جنسيًا صريحًا يحتوي على قاصرين.

وتقول وكالة الإنترنت والأمن الكورية إن مثل هذه البرامج تعتمد على تقنية تعلُم الآلة، والتي تتتبع تلقائيًا داخل مواقع الويب المظلمة في كوريا الجنوبية التي تعالج معاملات العملات المشفرة. وستكون السلطة التي ستشرف على العمليات هي مكتب التعامل مع الأصول الافتراضية، أو VASP.

وستدخل الوكالة الحكومية مرحلة تجريبية لاختبار البرنامج وتشغيله بحلول عام ٢٠٢٢.

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الصعوبات التي تمت مواجهتها أثناء التحقيق

يوجد العقل المدبر للعصابة المزعومة، تشو جو-بن، في حجز الشرطة حاليًا، وهو يرفض التعاون مع المحققين. وهذا يعني أن عمل السلطات قد أعيق، خاصة وأن العديد من المعاملات التي تمت من خلال الحلقة كانت في مونيرو (XMR) لتعزيز عدم الكشف عن هويتها.

كما تشعر السلطات بالقلق إزاء الزيادة في صفقات الويب المظلمة المتعلقة بالعملات المشفرة داخل الدولة، حيث ارتفع حجم التداول إلى أكثر من ١,٥٪ مقارنة بأرقام ٢٠١٨.

تقديم التمويل من الشركات الحكومية والخاصة

وفقًا للأرقام التي كشفت عنها الوكالة، بحلول عام ٢٠٢٣، سيتم استثمار ٧,٩ مليارات وون (٦,٥ ملايين دولار) - ٦ مليارات وون (٤,٩ ملايين دولار) من المساهمات الحكومية و١,٩٨١ مليار وون (١,٦٤ مليون دولار) من الأموال الخاصة - في تطوير تقنيات تتبع الاحتيال في الأصول الافتراضية.

وفي ٢ يونيو، أمرت محكمة كورية جنوبية بتجميد جميع محافظ العملات المشفرة وودائع الأوراق المالية وحسابات الأسهم المملوكة لتشو جو-بين. ويشتبه في أن الأموال الموجودة في المصادرة توضح الأرباح التي كان سيحصل عليها المدعى عليه باعتباره العقل المدبر وراء Nth Room على تيليغرام.