شركة بلوكتشين أمريكية تشتري ١٧ ألف جهاز لتعدين بيتكوين من بيتماين

تام شمس - السبت 27 يونيو 2020 08:54 مساءً - وقعت شركة استضافة بلوكتشين الأمريكية كور ساينتيفيك صفقة لشراء آلات تعدين بيتكوين (BTC) من الجيل التالي من شركة بيتماين الصينية الكبرى لأجهزة التعدين.

وستقوم كور ساينتيفيك بشراء أكثر من ١٧٠٠٠ ألف جهاز أنتمينر إس١٩ من بيتماين نيابةً عن عملائها وللاستخدام الخاص بها. ويُعد هذا هو أكبر عدد من أجهزة إس١٩ التي تم شراؤها من قبل شركة استضافة بلوكتشين واحدة، وفقًا لكور ساينتيفيك.

حيث قال كيفن تورنر، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة كور ساينتيفيك ومدير العمليات السابق لشركة مايكرووفت، "لقد تلقت كور ساينتيفيك أول اختبار لأجهزة التعدين برقائق أسيك من بيتماين وبدأت اختباره، وقد شهدت نجاحًا كبيرًا في زيادة معدل الهاش الحالي لتحقيق ١١٠ تيراهاش/ثانية ±٣٪."

تأتي الصفقة في الوقت الذي بدأت فيه تكساس في جذب عدد من مرافق التعدين.

ففي أكتوبر الماضي، افتتحت بيتماين "أكبر" منشأة في العالم لتعدين بيتكوين في روكديل بولاية تكساس. وفي يناير، أفيد أن شركتي إس بي آي وجي إم أو، وهما شركتان يابانيتان مرتبطتان ببلوكتشين، قد أبرمت اتفاقية مع شركة واينستون التابعة لشركة نورذرن بيتكوين إيه جي لمعالجة معاملات العملات المشفرة في منشأتهم في روكديل.