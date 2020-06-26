بيتكوين.كوم تمنح مستخدمي بيتكوين كاش طريقة لإرسال العملات المشفرة عبر البريد الإلكتروني

تام شمس - الجمعة 26 يونيو 2020 09:54 مساءً - قدمت بيتكوين.كوم خدمة جديدة تسمح للمستخدمين بإرسال أي مبلغ من بيتكوين كاش (BCH) عبر البريد الإلكتروني.

روجر فير: لا يمكن استخدام هذه الميزة مع بيتكوين

أخبر روجر فير مؤسس بيتكوين.كوم كوينتيليغراف أن هذه الخدمة في رأيه فريدة من نوعها بمعنى أن الرسوم المرتفعة تجعل خدمات بيتكوين (BTC) المماثلة غير واقعية. وأشار فير أيضًا إلى أن الخدمة دوليةة وتحافظ على خصوصية المستخدم:

"لا يهم جنسيتهم أو البلد الذي يقيمون فيه أو أي شيء آخر. إذا كان بإمكانهم الوصول إلى البريد الإلكتروني، يمكنهم الوصول إلى عملات بيتكوين كاش الخاصة بهم. ولن تحتفظ بيتكوين.كوم بنسخة من المفتاح الخاص". Advertisements

مقاومة للرقابة

بالإضافة إلى ذلك، إذا لم يطالب المستلم المقصود بالأموال خلال فترة زمنية محددة، فسيتم تحويل العملات المعدنية إلى المرسل:

"نحن نحتفظ بمعاملة موقعة لإعادة بيتكوين كاش إلى المرسل بعد انقضاء عدد الأيام المحدد. وبهذه الطريقة، إذا لم يطالب المستلم بعملات بيتكوين كاش أبدًا، فسوف يستعيدها المرسل تلقائيًا".

ونظرًا لأن الحكومات في جميع أنحاء العالم تحاول إبراز المزيد من السيطرة على معاملات العملات المشفرة، فمن المحتمل أن تجد هذه الخدمة قاعدة كبيرة من المستخدمين داخل المجال.