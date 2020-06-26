أسواق التنبؤ بالعملات المشفرة تواجه المنافسة من فيسبوك

تام شمس - الجمعة 26 يونيو 2020 10:56 صباحاً - أطلق مهندسو البحث والتطوير في فيسبوك منصة للمجتمع مبنية على التوقعات، مما يتعدى على اختصاص قطاع السوق التنبؤي الناشئ للعملات المشفرة.

يستطلع تطبيق iOS الجديد من فيسبوك، الذي يطلق عليه "فركاست"، آراء المستخدمين حول مجموعة متنوعة من المشكلات المستقبلية، حيث يستخدم المستجيبون نقاط داخل التطبيق للوصول إلى الاستطلاعات على المنصة. وستتاح نتائج الاستطلاع للجمهور عبر موقع ويب فوركاست.

فيسبوك يطلق توقعات كوفيد-١٩

التطبيق متاح حاليًا فقط للمستخدمين المدعوين المقيمين في الولايات المتحدة وكندا بينما تمر المنصة بفترة الاختبار التجريبي. وقبل إطلاق الإصدار التجريبي بدعوات فقط يوم ٢٣ يونيو، تم اختبار التوقعات داخليًا بواسطة موظفي فيسبوك.

وقد شهد الإطلاق التجريبي ممثلين عن المجتمعات الصحية والأكاديمية والبحثية المدعوة للمساهمة في التنبؤات المتعلقة بوباء كوفيد-١٩.

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منصات التنبؤ للعملات المشفرة قد تواجه منافسة شديدة

إذا قام فيسبوك بدمج التوقعات مع عملة ليبرا المستقرة، فستوفر المنصة بنية تحتية قوية للأسواق التنبؤية.

وفي حين أن أسواق التنبؤ اللامركزية لا تزال في مهدها، فمن المتوقع أن يوفر الانتقال الوشيك للإصدار الثاني من أوغور (REP) منصة قوية لأسواق الرهان اللامركزية قبل الانتخابات الأمريكية في نوفمبر.

ومع وصف الإصدار ١ بأنه "إصدار تجريبي وظيفي"، توضح أوغور أن إصلاح الإصدار ٢ سيرى تكامل داي من ميكر داو وزيرو إكس (ZRX) كعملات تسوية، مع واجهات مستخدم تركز على الهاتف المحمول، وعمليات دعم عملات ورقية وإطلاق حل توسيع خارج السلسلة، من بين ترقيات أخرى.