مدفوعات بيتكوين تتوقف لعمليات شراء جوازات السفر الفنزويلية

تام شمس - الجمعة 26 يونيو 2020 12:55 صباحاً - بدأت الخدمة الإدارية للهوية والهجرة والأجانب في فنزويلا، والمعروفة باسم SAIME، مؤخرًا في قبول بيتكوين (BTC) لطلبات جواز السفر من المواطنين الفنزويليين الذين يعيشون في الخارج. وحتى اليوم، قام المسؤولون بتعطيل طريقة الدفع الجديدة دون تفسير.

حيث أفاد الأشخاص من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أن موقع الخدمة الإدارية للهوية والهجرة والأجانب في فنزويلا ينص الآن على أن نوع الدفع هذا "خارج الخدمة مؤقتًا".

لا يوجد حتى الآن رد رسمي من الخدمة

أرسل كوينتيليغراف بالإسباني استفسارًا إلى السلطات المحلية من خلال تويتر ليسأل عن سبب استمرار توقف نوع الدفع حتى وقت كتابة المقالة.

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لم يعلن مسؤولو الخدمة الإدارية للهوية والهجرة والأجانب في فنزويلا أبدًا رسميًا عن إضافة مدفوعات بيتكوين للفنزويليين الذين يعيشون في الخارج، ولم يؤكدوا أن طريقة الدفع تمت إزالتها نهائيًا.

وقد أصدرت السلطات بيانًا غامضًا عبر تويتر يفيد بأن المواطنين "المقيمين بالخارج هم الذين يُتاح لهم التقديم على تلك الصفحة". ولا يزال بإمكان الفنزويليين الذين يعيشون في البلاد الدفع مقابل طلبات الحصول على جواز السفر من خلال بترو التي تعمل على بلوكتشين.

امتيازات بطاقة الائتمان الأمريكية لا يمكنها إجراء الأعمال التجارية في فنزويلا

ظهرت بطاقات الائتمان مثل فيزا وماستركارد وأمريكان إكسبريس في البداية كخيارات دفع بديلة أيضًا. ومنذ ذلك الحين، منعت العقوبات الأمريكية ضد نظام نيكولاس مادورو شركات مثل فيزا من ممارسة الأعمال التجارية في فنزويلا.