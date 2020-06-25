أصبح بإمكان الأستراليين الآن الدفع مقابل بيتكوين في مكتب البريد

تام شمس - الخميس 25 يونيو 2020 04:59 صباحاً - يمكن للأستراليين الآن الدفع مقابل بيتكوين (BTC) في مكاتب البريد في البلاد، وذلك بفضل تعاون جديد.

فوفقًا لإعلان بتاريخ ٢٤ يونيو، سيتمكن عملاء بورصة العملات الرقمية المحلية Bitcoin.com.au من دفع ثمن بيتكوين في أكثر من ٣٥٠٠ مكتب بريد أسترالي.

وقد أوضح الرئيس التنفيذي للشركة هولغر أريانز أنه يعتقد أن خيار الدفع الجديد سيجعل بعض الناس أكثر راحة في شراء العملات الرقمية:

"بالنسبة للعديد من الأشخاص، فإن الدفع مقابل بيتكوين في مكتب بريد أستراليا يبدو أكثر أمانًا من تحويل الأموال عبر الإنترنت - خاصة للمشترين لأول مرة. ونحن فخورون بهذه الشراكة ونود أن نشكر هيئة البريد الأسترالية على انفتاحهم المستمر على التقنيات الجديدة ". Advertisements

كان عملاء Bitcoin.com.au قادرين بالفعل على الدفع مقابل بيتكوين في ١٥٠٠ منفذ بيع بالتجزئة في شبكة الدفع بلوشيفت. تأسست بلوشيفت على يد كاين وارويك من شركة سينثيتيكس، وقد قامت بتوفير الخدمات للعديد من البورصات الأخرى.

عددٌ متزايد من المواقع الفعلية يبيع العملات المشفرة

يوفر عدد متزايد من المواقع المادية الآن فرصة للمستهلكين للحصول على العملات المشفرة. وحيث تجاوزت ماكينات الصراف الآلي لبيتكوين مؤخرًا إنجاز ٨٠٠٠ وحدة مثبتة في جميع أنحاء العالم.

كما أفاد كوينتيليغراف أنه من الممكن الآن شراء بيتكوين نقدًا في أكثر من ٢٠٠٠٠ موقع للبيع بالتجزئة في جميع أنحاء الولايات المتحدة بما في ذلك ٧-إليفن وسي في إس ورايت إيد.