عملية احتيال كندية لبيتكوين تتوسع إلى كولومبيا البريطانية

تام شمس - الخميس 25 يونيو 2020 02:58 صباحاً - أبلغت شرطة الخيالة الملكية الكندية، أو RCMP، في برنابي، وهي منطقة في فانكوفر في كولومبيا البريطانية، عن زيادة في عمليات الاحتيال ذات الصلة ببيتكوين (BTC) في جميع أنحاء المدينة. وتأتي هذه الأخبار وسط تقارير حديثة عن نشاط مماثل يحدث في جميع أنحاء كندا.

حيث تقول السلطات إن المحتالين يتصلون بضحيتهم وينتحلون صفة أحد أعضاء شرطة الخيالة الملكية الكندية. ثم يذكر المحتال زورًا أن الشرطة لديها مذكرة اعتقال للضحية تتعلق بالنشاط الاحتيالي.

استخدام أرقام هواتف مختلفة في مكالمات الاحتيال

يتم استخدام أرقام هواتف متعددة في هذه الهجمات. وغالبًا ما يتلقى الضحايا مكالمات متعددة من أرقام مختلفة، ويتم إخبارهم أنهم إذا قاموا بتنبيه أي شخص في عائلتهم من المكالمات، فسيتم القبض عليهم أيضًا.

ثم يطلب المخادع دفعة، قائلًا إنه يجب إيداع الأموال عن طريق ماكينة الصراف الآلي لبيتكوين.

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كما حذرت شرطة الخيالة الملكية الكندية في برنابي من أن عمليات احتيال مماثلة تضمنت مشتبهين يدعون أنهم من وكالة الإيرادات الكندية أيضًا. وذكروا أن قوات الشرطة في كندا لا تقبل بيتكوين كوسيلة للدفع، ولن تطلب أبدًا عمليات إيداع في ماكينة صراف آلي لبيتكوين.

سرقة حوالي ١١٠٠٠ دولار من ضحية واحدة

أوضحت السلطات أن "عملية الاحتيال هذه كلفت مؤخرًا مقيمًا محليًا حوالي ١٥٠٠٠ دولار كندي [١١٠٠٠ دولار]".

تقوم شرطة الخيالة الملكية الكندية حاليًا بالتحقيق في اثنين من عمليات الاحتيال المتعلقة ببيتكوين في مقاطعة ستراثكونا في ألبرتا بكندا. أفاد كوينتيليغراف أيضًا يوم ١٩ يونيو أن عملية احتيال مماثلة استهدفت سكان وينيبيغ بكندا.