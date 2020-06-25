هل التداول في البورصة اللامركزية على الهاتف المحمول أكثر خطورة؟ مدير تقنية المعلومات في كومودو يقول إنه ليس بالضرورة

تام شمس - الخميس 25 يونيو 2020 02:58 صباحاً - لا يؤدي استخدام البورصة اللامركزية أو DEX على جهاز محمول بالضرورة إلى زيادة مخاطر الاختراق، وفقًا لرئيس التكنولوجيا بمنصة بلوكتشين "كومودو"، كادان ستادلمان.

حيث قال ستادلمان لكوينتيليغراف: "لا أعتقد أن الخطر على البورصات اللامركزية على الأجهزة المحمولة أعلى بالضرورة من خطر البورصة اللامركزية التي يتم الوصول إليها عبر وسيط آخر". وأضاف: "قد تختلف المخاطر حسب جهاز المستخدم ونظام التشغيل والإصدار وما إلى ذلك".

البورصة اللامركزية بُنيت على كومودو

تم بناء أتوميك ديكس على شبكة كومودو، وهي عبارة عن بورصة لا مركزية تعمل مع شبكات بلوكتشين متعددة، على عكس البورصت اللامركزية الأخرى التي تستضيف فقط التوكنات بناءً على سلسلة واحدة. وتسهل البورصة اللامركزية على كومودو التداول من نظير إلى نظير عبر بلوكتشين، وتسمى المقايضات الذرية.

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وتتجه أتوميك ديكس نحو قاعدة مستخدمي الهواتف المحمولة. كما ادعى ستادلمان، لا يعني استخدام البورصة اللامركزية على الأجهزة المحمولة بالضرورة أمانًا أقل.

الاختراق لا يزال ممكنًا على الهاتف المحمول

لا تزال هناك خروقات أمنية على الأجهزة المحمولة. حيث قال ستادلمان إن زيارة مواقع معينة قد تزيد من احتمالات تعرض المستخدمين للاختراق، مشيرًا إلى مواقع المقامرة السرية كمثال.

وأوضح أن "سلوك المستخدم هو في الأساس عامل حاسم مهم عندما يتعلق الأمر بالمخاطر". وأضاف أنه "علاوة على ذلك، هناك سؤال حول إذا ما كانت تقنية البورصة اللامركزية المستخدمة سليمة وآمنة حقًا أم لا". "في هذه الحالة، يدور الأمر بشكل أقل عن الجهاز الفعلي وأكثر عن البرامج والظروف البيئية للمستخدمين."