قد يتم فضح أسرار المشاهير إذا لم يتم دفع فدية بالعملات المشفرة

تام شمس - الخميس 25 يونيو 2020 02:58 صباحاً - تقول عصابة ريفل لطلب الفدية أنها ستقوم بعرض أكثر من ١ تيرابايت من البيانات المسروقة من شركة غروبمان شاير ميسيلاس آند ساكس القانونية ومقرها نيويورك في مزاد علني. ويزعم أن هذه البيانات تحتوي على الأسرار "القذرة" لعدد من المشاهير. حيث تزعم ريفل أن المحتويات تنطوي على فضائح جنسية ومخدرات وخيانة.

نيكي ميناج وليبرون جيمس وماريا كاري من بين الضحايا المزعومين

في منشور على مدونة، قالت مجموعة طلب الفدية أنها ستبدأ المزاد يوم ١ يوليو، مشيرةً إلى أن الجولة الأولى ستحتوي على معلومات من نيكي ميناج وماريا كاري وليبرون جيمس. وسعر كل مجموعة بيانات هو ٦٠٠٠٠٠ دولار.

بعد ذلك بيومين، تخطط شركة ريفل لعرض معلومات تخص شركة باد بوي إنت. هولد. إنك، يونيفرسال وإم تي في في مزاد. الأولى بسعر يبدأ من ٧٥٠ ألف دولار، بينما تباع المجموعات الأخيرة مقابل مليون دولار لكل منها.

وبدلًا من ذلك، ستسمح ريفل لكيان واحد بشراء المحتويات الكاملة مقابل ٤٢٠٠٠٠٠٠ دولار. والعملة المطلوبة للمزاد هي مونيرو (XMR).

وقد تركت العصابة، المعروفة أيضًا باسم سدينوكيبي، تحذيرًا لرئيس شركة المحاماة ألين غروبمان:

"السيد/ غروبمان، لديك فرصة لوقف ذلك، وأنت تعرف ماذا تفعل." Advertisements

وبينما لم يتم تقديم مزيد من التفاصيل، تقول ريفل أن البيانات المسروقة تحتوي أيضًا على حالات "رشوة المشاهير من قبل الحزب الديمقراطي، والتحرش الجنسي من قبل كبار السياسيين، وحسد المشاهير لبعضهم البعض."

"الأسرار القذرة" كطعم للاحتيال على الناس؟

في حديثٍ مع كوينتيليغراف، أشار بريت كالو، محلل التهديدات وخبير برامج الفدية في مختبر البرامج الضارة إمسيسوفت، إلى أنه:

"مثلما حصلت ريفل (ونشرت) أسرارًا حول ليدي غاغا، فمن المحتمل أنها تمكنت من الحصول على وثائق تتعلق بمشاهير آخرين أيضًا. ومن المستحيل القول إذا ما كانت الوثائق تحتوي بالفعل على تفاصيل الجنس والفضائح السياسية. ويمكن أن تقوم ريفل ببساطة بتقديم ادعاءات وهمية على أمل زيادة المبلغ الذي سيعرضه الناس".

ويضيف كالو أن الأطراف في هذه الحالة في وضع مؤسف: