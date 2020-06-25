بيم ستقوم بأول تحرك نحو التمويل اللامركزي الخاص مع الانقسام الكلي في يونيو ٢٠٢٠

تام شمس - الخميس 25 يونيو 2020 02:58 صباحاً - تقوم العملة المشفرة الرئيسية الموجهة نحو الخصوصية، بيم (BEAM)، بأول تحرك رسمي نحو التمويل اللامركزي.

وتحسبًا للانقسام الكلي لبيم الذي سيأتي قريبًا، قام الفريق المسؤول عن المشروع بتحديث عدد من المواصفات ذات الصلة، مما يمهد الطريق لما يسمى "التمويل اللامركزي السري"، حسبما أعلنت بيم إلى كوينتيليغراف يوم ٢٤ يونيو.

الأصول السرية في صميم عرض التمويل اللامركزي المستقبلي

مع التخطيط لإجرائه يوم ٢٨ يونيو، سيمكّن الانقسام الكلي الأصول السرية، أو أصول بيم السرية - وهي توكنات مستقلة على شبكة بيم. وقد قال غاي كوريم مستشار شركة بيم، إن أصول بيم السرية ستكون مكونًا رئيسيًا في عرض التمويل اللامركزي المستقبلي.

وتعد أصول بيم السرية جزءًا من إيجر إلكترون ٥.٠ - وهي ترقية الشبكة التي تهدف إلى توفير البنية التحتية الرئيسية لبناء تطبيقات التمويل اللامركزي السرية. وقد قالت الشركة إن الأصول السرية ستتيح عددًا من حالات الاستخدام ويمكن ربطها بأي شيء من العملات المشفرة مثل بيتكوين (BTC) إلى السلع التقليدية مثل الذهب والأسهم والسندات.

وتشتمل شهادات الأصول السرية بيم على ميزات الخصوصية الرئيسية مثل القدرة على إلغاء ربط سجل المعاملات وإرسال الأصول باستخدام المعاملات غير التفاعلية. ويمكن إصدار أصول بيم السرية من قبل أي شخص عن طريق قفل ٣٠٠٠ بيم، أو حوالي ١٤٠٠ دولار اعتبارًا من وقت كتابة المقالة.

وإلى جانب الأصول السرية، سيعمل انقسام بيم الكلي القادم أيضًا على توسيع بورصة بيم اللامركزية في المقايضات الذرية المتاحة بالفعل، والتي ستخرج من الإصدار التجريبي. وستكون الأصول السرية قابلة للتبديل على الفور مع العملات المشفرة مثل بيتكوين ولايتكوين (LTC) وبيم وكوانتم.

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وقد أشار جوس سوليفان، قائد المجتمع في بيم، إلى أن الانقسام الكلي القادم يجعل بيم عملة خصوصية ونظامًا بيئيًا خاصًا من التمويل اللامركزي.

خطط التمويل اللامركزي الجديدة في بيم تمضي إلى الأمام وسط توسع النظام البيئي

أعلنت بيم عن الانقسام الكلي القادم في أبريل. وعلى الرغم من أن الشركة لم تذكر صراحة أن الانقسام الكلي يتعلق بالتمويل اللامركزي، فقد تحدث أليكس رومانوف، رئيس التكنولوجيا في بيم، عن تقدم الشركة مع بيم في فبراير ٢٠٢٠.

ويأتي انتقال بيم إلى التمويل اللامركزي وسط نمو حاد في نظام التمويل اللامركزي البيئي. فمنذ منتصف يونيو، ارتفعت القيمة المقفلة في التمويل اللامركزي إلى ما يقرب من ٨٠٪، حيث قفزت من حوالي ٩٠٠ مليون دولار إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند ١,٦ مليار دولار حتى وقت كتابة المقالة.

إجمالي القيمة المقفلة في التمويل اللامركزي. المصدر: defipulse.com