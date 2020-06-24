خبير اقتصادي كوري جنوبي يحذر من أن القوانين الضريبية الجديدة قد تبطئ نمو سوق العملات المشفرة

تام شمس - الأربعاء 24 يونيو 2020 12:56 صباحاً - أعلنت حكومة كوريا الجنوبية مؤخرًا عزمها على فرض ضريبة على العملات المشفرة، مما أدى إلى رد فعل عنيف. وقد حذر الاقتصادي في جامعة يونسي الكورية، سونغ تاي يون، من أن قرار فرض ضرائب على أرباح رأس المال من العملات المشفرة قد يبطئ السوق الناشئة للتكنولوجيا، وذلك وفقًا لكوريا تايمز يوم ٢١ يونيو.

حيث قال سونغ إن فرض ضرائب على سوق العملات المشفرة وهو لا يزال في مهده هو قرار "سابق لأوانه". كما يخشى من أن اللوائح الصارمة أو الضرائب قد تمنع صناعة العملات المشفرة من الازدهار في كوريا الجنوبية. وهو يؤمن أيضًا أنه:

"لا يمكن اعتبار العملات المشفرة أصلًا عالميًا مثل العملات الورقية التقليدية." Advertisements

الأسباب وراء الإجراء

يعتقد الاقتصاديون المعارضون، مثل كيم جين إيل من جامعة كوريا، أن التنظيم ضروري، حتى عندما يعيق نمو السوق الجديد. ومع ذلك، يجادل بعض النقاد بأن الحكومة تفرض ضرائب جديدة بسبب عدم اليقين المالي الناجم عن جائحة كوفيد-١٩.

ووفقًا للأخبار، تخطط الحكومة لفرض ضرائب على أكثر من مجرد العملات المشفرة. حيث نُقل عن وزير المالية الكوري هونغ نام كي قوله: