شركة التدقيق الكبرى "كيه بي إم جي" تُطلق مجموعة لإدارة العملات المشفرة

تام شمس - الأربعاء 24 يونيو 2020 12:56 صباحاً - أطلقت شركة التدقيق الكبرى "كيه بي إم جي" مجموعة لإدارة العملات المشفرة مع ميزات تحليلية.

ووفقًا لإعلان بتاريخ ٢٢ يونيو، تهدف مجموعة كيه بي إم جي تشين فيوجن الجديدة إلى السماح لشركات التكنولوجيا المالية بتقديم خدمات أصول العملات المشفرة بسهولة أكبر على نطاق مؤسسي. وتأتي الأخبار بعد تقرير كيه بي إم جي الذي اقترح أن خدمات الحضانة المؤسسية لها أهمية قصوى.

ضمان الامتثال لشركات العملات المشفرة

تعمل أصول العملات المشفرة بشكل مختلف تمامًا مقارنةً بالأصول التقليدية عندما يتعلق الأمر بالبنية التحتية للتكنولوجيا وآليات التشغيل والمخاطر الكامنة. وتترجم هذه الاختلافات إلى تحديات في إدارة البيانات تكفي لتلبية متطلبات إدارة حسابات العملاء ومكافحة غسل الأموال ومتطلبات الأمان.

ويهدف دمج سلسلة كيه بي إم جي إلى معالجة المشكلات التي تسببها طرق مقارنة أصول العملات المشفرة بنظيراتها التقليدية. حيث أشار مدير فريق خدمات الأصول المشفرة في الشركة "سام واينر":

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"يتوقع المنظمون والمراجعون ضوابط وعمليات يتم تنفيذها بالكامل داخل وعبر شركات العملات المشفرة - سواء كانت أصول مشفرة أو أنظمة تقليدية أو أي شيء بينهما."

كيه بي إم جي تراهن على بلوكتشين

تستثمر كيه بي إم جي في الخدمات ذات الصلة ببلوكتشين بشكل متزايد. حيث أفاد كوينتيليغراف في نهاية عام ٢٠١٩ أن الشركة أطلقت منصة تتبع وتعقب تعتمد على بلوكتشين في أستراليا والصين واليابان.

وفي يناير، توقعت كيه بي إم جي أيضًا أن يتم استخدام إنترنت الأشياء وتكنولوجيا بلوكتشين بشكل مشترك لإدارة تداعيات تغير المناخ.