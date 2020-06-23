تحديث إيثريوم يشير إلى أن الإصدار ٢.٠ لا يزال قادمًا

تام شمس - الثلاثاء 23 يونيو 2020 10:54 مساءً - تظهر مشاركة حديثة على مدونة إيثريوم أن الإصدار ٢.٠ من الشبكة لا يزال قادمًا، مع الإشارة إلى العديد من التطورات منذ آخر تحديث لها.

حيث قال منشور بتاريخ ٢٣ يونيو على مدونة إيثريوم إنه "بغض النظر عن التحديثات المكتوبة [...] والملخصات العامة الأخرى، كانت فرق العملاء والمساهمين وأعضاء المجتمع/المراجعين المحتملين مشغولين".

لا يزال تحديث إيثريوم ٢.٠ في الطريق

بعد انتظارٍ طويل، لم يتم تشغيل إيثريوم ٢.٠ بعد مع انتقال الشبكة إلى إثبات الحصة أو PoS.

وقد نشرت مدونة الشبكة تحديثها الثاني عشر لإيثريوم ٢.٠ مؤخرًا، لتعرض فريقًا يعمل بجد. حيث أظهر التحديث عددًا من التطورات الرئيسية، بما في ذلك "عقد إيداع سوليديتي الجديد الذي تم التحقق منه رسميًا وإضافته إلى برنامج المكافآت"، بالإضافة إلى أن إصدار آخر لشبكة اختبار ألتونا، الإصدار ٠.١٢، من المحتمل أن يصل في وقتٍ ما خلال الأيام القليلة القادمة، حسبما ذكر منشور المدونة.

وشملت التفاصيل الأخرى "منحة استمرار لسيغما برايم من أجل تصحيح جميع الأخطاء."