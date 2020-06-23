أمبلفورث تُطلق برنامج سيولة لاستهداف يونيسواب ٢.٠

تام شمس - الثلاثاء 23 يونيو 2020 10:54 مساءً - أعلن بروتوكول الأصول الرقمية أمبلفورث الإطلاق الرسمي لبرنامج حوافز السيولة الجديد يوم ٢٣ يونيو. ويستهدف هذا البرنامج، المسمى جيسر، يونيسواب ٢.٠ ويهدف إلى تمكين المستخدمين من مشاركة توكنات أمبل ليكويديتي (AMPL) الخاصة به لكسب مكافآت التكديس.
ووفقًا للإعلان، سيكسب المستخدمون عددًا كبيرًا من التوكنات بناءً على كمية السيولة المتاحة والمدة المتاحة لتوكنات المستخدم. وتدعي الشركة أن العملية برمتها تتم على السلسلة بدون خدمة حفظ.
استهداف يونيسواب ٢.٠ وحالة التمويل اللامركزي الحالية
أخبر براندون إيلز، المؤسس المشارك لأمبلفورث، كوينتيليغراف أن منصة يونيسواب لديها الوقت الكافي لإثبات نفسها وس المنافسة، حيث إنها تتمتع بمجموعة مطورين "جيدين"، وأدوات مثل pools.fyi وuniswap.info لإظهار ىلية مفصلة للمستخدمين النهائيين ومزودي السيولة.
كما قدم إيلز إلى كوينتيليغراف بعض الأفكار حول الوضع الحالي لنظام التمويل اللامركزي البيئي:
"إنه وقت مثير ومثير للقلق للتمويل اللامركزي. فقد بدأنا نشهد سلوكًا ناشئًا من التفاعلات بين كتل بناء التمويل اللامركزي التي لم يتم التخطيط لها عندما كانت هذه المساحة في البداية، مثل القروض العاجلة، ومجموعة متنوعة من الطرق المذهلة لـ "العائدات الجماعية". (...) وفريقنا قلِق من أن التمويل اللامركزي قد يصبح معتمدًا بشكل كبير على الثقة في أسواق الديون".
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