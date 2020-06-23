شبكة خدمة بلوكتشين في الصين تدمج أوراكل تشين لينك

تام شمس - الثلاثاء 23 يونيو 2020 08:55 مساءً - تدمج شبكة خدمة بلوكتشين (BSN) الصينية خدمة أوراكل تشين لينك (LINK) في نظامها البيئي.

وقد تم تشكيل BSN مؤخرًا من قبل مركز معلومات الدولة بالصين، وشركة تشاينا موبايل وشركة تشاينا يونيون باي وريد ديت تكنولوجيز. والهدف من هذا التحالف هو بناء البنية التحتية التي ستخفض حواجز الدخول إلى تقنية بلوكتشين.

كانت بلوكتشين باهظة الثمن

أخبر ييفان هي، الرئيس التنفيذي لشركة ريد ديت تكنولوجيز والشريك المؤسس لشبكة BSN، كوينتيليغراف أنه عندما بدأت شركته في تجربة تكنولوجيا بلوكتشين لأول مرة، كان متحمسًا للقدرات الجديدة التي مكنتها، ولكنه كان مذهولًا بمدى تكلفتها:

"لقد رأينا حقًا الترقية من الإنترنت إلى الطريقة الموزعة لنقل البيانات. لذا أحببنا التكنولوجيا حقًا. ولكن في الوقت نفسه، اعتقدنا أن تهيئة البيئة كان مكلفًا للغاية، فمع وضع الإطار معًا وبناء العقد يكلف إنشاء المشروع حوالي نصف مليون يوان." Advertisements

لم تكن تشين لينك الخيار الأول

في البداية، لم تكن تشين لينك الخيار الأول لشبكة BSN، بل كانت الثانية في قائمة مزودي البيانات المحتملين. ومع ذلك، يقول إنهم تأثروا بقوة مجتمع تشين لينك وفريقه:

"لقد نظرنا إلى المراكز الأربعة الأولى، في القائمة، ولم تكن تشين لينك رقم واحد. بل احتلت المرتبة الثانية. لكننا رأينا أن تشين لينك لديها أفضل مجتمع وأفضل دعم. [...] كما أحببنا الفريق حقًا."

وأشار أيضًا إلى أنه، للأسف، هناك الكثير من المفاهيم الخاطئة حول مشاريع بلوكتشين الصينية في الغرب قائلًا، "ليس كل شيء في الصين شريرًا".