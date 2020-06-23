محتالو العملات المشفرة الفلبينيون ينتحلون شخصية المسؤولين الحكوميين لتحقيق الربح

تام شمس - الثلاثاء 23 يونيو 2020 12:55 صباحاً -

أصدر كيان مالي فلبيني آخر تحذيرًا ضد مخطط العملات المشفرة المزعوم "بيتكوين ريفولوشن"، واتهمهم بانتحال شخصية رئيس الدولة، وكذلك مسؤولي المالية والخزانة.

فوفقًا لوزارة المالية (DOF) في تنبيه تم نشره يوم ٢١ يونيو، كانت بيتكوين ريفولوشن تستخدم اسم وزير المالية كارلوس دومينغيز الثالث للترويج لما تدعي الوكالة أنه "منصة تداول تلقائية وهمية للعملات المشفرة".

أخبار وهمية كطعم للمستثمرين

بحسب ما ورد ينشر المحتالون المزعومون أخبارًا زائفة باستخدام مقال يدّعي أن الحكومة قد أنشأت منصة تسمى "بيتكوين لايف ستايل"، مع بيان مزيف صادر عن الرئيس رودريغو دوتيرتي يحث جميع المواطنين "على التعرف على بيتكوين لايف ستايل بسرعة للمشاركة."

Advertisements

وقد نفى مساعد وزير المالية أنطونيو جوسيليتو لامبينو الثاني تمامًا أن الحكومة الفلبينية تروج لاستثمارات العملات المشفرة وتؤيد بيتكوين ريفولوشن. وقد أصدرت إدارة الشؤون المالية بيانًا تقول فيه:

"نحذر من يقفون وراء هذه الخطط الاستثمارية غير المضمونة وغير المصرح بها من أن الحكومة تراقب المجال العام لمثل هذه المخططات، وسوف تتخذ الإجراءات القانونية والتنظيمية المناسبة."

تحذيرات أخرى تصدر ضد بيتكوين ريفولوشن

في ٣٠ مارس، حذرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الفلبينية من أن بيتكوين ريفولوشن هو مخطط احتيالي يستهدف في الغالب المستثمرين الفلبينيين والأستراليين والأوروبيين. لكن الفلبين ليست الدولة الوحيدة التي أصدرت مثل هذا التحذير. حيث أصدرت هيئة الخدمات المالية في مالطا (MFSA) تنبيهًا في ٣١ أكتوبر من العام الماضي، مطالبةً من المستثمرين توخي الحذر بشأن ما يبدو أنه عملية احتيال دولية للثراء السريع.