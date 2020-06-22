بورصة العملات المشفرة بايبيت تطلق بوابة عملات ورقية تدعم أكثر من ٢٠ عملة

تام شمس - الاثنين 22 يونيو 2020 11:55 مساءً - تتيح بورصة العملات المشفرة بايبيت الآن لمستخدميها استبدال أكثر من ٢٠ عملة ورقية مقابل العملات المشفرة.

ووفقًا لإعلان تمت مشاركته مع كوينتيليغراف يوم ٢٢ يونيو، يمكن لمستخدمي بايبيت تداول دولاراتهم الأمريكية والدولار الأسترالي والدولار الكندي واليورو والدولار السنغافوري والجنيه الإسترليني والعديد من العملات الأخرى مقابل العملات الرقمية التي يختارونها. حيث قال الرئيس التنفيذي لشركة بايبيت "بين تشو" إنه قد تم دمج شراكتين معًا لجعل ذلك ممكنًا:

"بفضل شركائنا في الدفع "بانكسا" و"زان بول"، يمكن لمستخدمي بايبيت الآن شراء العملات المشفرة باستخدام بطاقة الائتمان أو الخصم". Advertisements

وفي الوقت نفسه، يكون مستخدمو بايبيت مؤهلين للحصول على مكافأة بقيمة ١٠ دولارات في بيتكوين (BTC) لكل ١٠٠ دولار من بيتكوين أو إيثريوم (ETH) التي يشترونها - يصل العرض إلى ٥٠ دولارًا وسيكون ساريًا حتى ٢٢ يوليو.

جيفري ليو هو الرئيس التنفيذي لشركة زان بول، إحدى شركاء الدفع. وقد أشار إلى أن شركته تخطط لتوسيع تعاونها مع بايبيت في ساحات الأعمال الأخرى في المستقبل، لكنه رفض الكشف عن أي تفاصيل.

من ناحية أخرى سجلت شركة بانكسا سابقًا شراكة مع بورصة العملات الرقمية الرئيسية باينانس في وقتٍ سابق من هذا العام. وفي يناير، بدأت باينانس في استخدام برنامج العملات الورقية إلى المشفرة من بانكسا لقبول الدولار الأسترالي والبات التايلندي.