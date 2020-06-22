باينانس تضيف خدمة لزيادة الأرباح إلى مجموعة التعدين الخاصة بها

تام شمس - الاثنين 22 يونيو 2020 09:54 مساءً - بعد وقت قصير من إطلاق تجمع التعدين الخاص بها، تضيف باينانس ميزات خاصة بها لمساعدة القائمين بالتعدين على كسب المزيد من المال.

ففي وقتٍ سابق من هذا الشهر، أطلقت مجموعة باينانس بول ميزة جديدة تسمى "سمارت بول". وهي تتيح للقائمين بالتعدين تبديل معدلات الهاش تلقائيًا لتعدين أكثر العملات المدعومة ربحية استنادًا إلى خوارزمية SHA-٢٥٦ - إما بيتكوين (BTC) أو بيتكوين كاش (BCH) أو بيتكوين إس في (BSV).

وأوضحت ليزا هي، رئيسة باينانس بول، أن سمارت بول تكتشف الصعوبة في سلاسل مختلفة باستخدام نفس الخوارزمية، و "تساعد المستخدمين على نقل قوتهم الحاسوبية إلى سلاسل بصعوبة أقل ومكافآت أعلى".

وستدفع باينانس التسوية النهائية للقائمين بالتعدين باستخدام بيتكوين بغض النظر عن أي عملة مشفرة يقومون بتعدينها فعليًا. وقد اقترحت ليزا أن هذه الميزة الجديدة يمكن أن تزيد من أرباح أولئك الذين يستخدمونها بنسبة ١٪ في المتوسط.

وتماشيًا مع الوعد بتأمين الحد الأقصى من العائدات للقائمين بالتعدين، تستخدم سمارت بول خاصية التحوط في الوقت الحقيقي للتأكد من أن الإيرادات الناتجة عن الخدمة لن تكون أقل من تلك التي تم إنشاؤها من خلال خيارها القياسي، الذي يسمى الدفع الكامل للسهم (FPPS).

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وفي الحالات التي تكون فيها الإيرادات أقل مما كان يمكن تحقيقه عبر الدفع الكامل للسهم، تعهدت البورصة بدفع الفرق للمستخدمين.

ويمكن تنشيط خدمة سمارت بول بنقرة واحدة داخل الواجهة العادية لمجموعة التعدين. ولا يحتاج القائمين بالتعدين إلى تغيير معرف المستخدم أو عنوان URL الخاص بطبقة التعدين.

منافسة مجمعات التعدين

على الرغم من وجود مخاوف بشأن تأثيرات المركزية المحتملة بعد إطلاق مجموعة باينانس بول، إلا أنه لا يبدو أنها تستحوذ حاليًا على حصة كبيرة من شبكة بيتكوين.

وفي الأسبوع الماضي، كانت باينانس بول تنتج عددًا أكبر من كتل بيتكوين إس في أكثر من أي مجموعة أخرى في السوق - على الرغم من حقيقة أن العملة نفسها قد تم حذفها من البورصة.

واعتبارًا من وقت كتابة المقالة، أصبحت هوبي الآن أكبر تجمع تعدين على شبكة بيتكوين إس في، حيث حصلت على نسبة ٢١,٥٣٪ مقابل ١١,١١٪ لباينانس.