مستشفى بقبرص مستعدة لتخزين نتائج فحوصات كوفيد-١٩ على بلوكتشين

أعلنت منصة فيتشين على تويتر يوم ٢٠ يونيو أن منصة إدارة البيانات الطبية القائمة على بلوكتشين التي تم تطويرها بالتعاون مع شركة حلول الرعاية الصحية الرقمية آي-دانتي قد تم إطلاقها وستخزن نتائج فحوصات كوفيد-١٩. وقد تم نشر المنصة، المسماة إي-نيو هيلث لايف، في مستشفى البحر الأبيض المتوسط ​​في جمهورية قبرص.

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وسيتم تسجيل السجلات الطبية والفحوصات للمواطنين القبرصيين الذين يذهبون إلى مختبر كوفيد-١٩ في المستشفى للخضوع للتشخيص وفحوصات الأجسام المضادة في الوقت الحقيقي، على بلوكتشين. وسيتم تشفير السجلات وتحميلها على شبكة بلوكتشين "فيتشين ثور". وستكون النتائج متاحة أيضًا على تطبيق E-HCert. حيث قالت الشركة إن اعتماد E-HCert يقلل من تكلفة تخزين البيانات ومشاركتها.

البيانات تنتمي إلى مالك البيانات

يعرض تطبيق E-HCert نتائج اختبار غير قابلة للتغيير ويتيح للمستخدمين التحكم الكامل في بياناتهم وسجلاتهم الطبية. وبمجرد الانتهاء من الاختبار، يمكن للأشخاص الوصول إلى نتائجهم من خلال التطبيق. كما يمكن استخدامه أيضًا لإثبات حالته الصحية. من خلال سجلات E-HCert، يمكن للأشخاص في قبرص الامتثال لقواعد الحجر الصحي المحلي واللوائح الصحية من أجل العودة إلى العمل، والقيام برحلات إلى الخارج، والحصول على تصريح للقيام بأنشطة أخرى.

وحسبما ذكر كوينتيليغراف سابقًا، أطلقت سيفيك تكنولوجيز مؤخرًا محفظة عملات مشفرة جديدة لتتبع سجلات تطعيم كوفيد-١٩ للموظفين الطبيين.