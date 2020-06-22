المطور الذي اخترق محفظة بيتكوين بنجاح يضمن أن بيتكوين لا تزال آمنة

كشف جون كانتريل، وهو مطور بيتكوين ومشروع شبكة البرق المسرّعة مؤخرًا أنه نجح في اختراق عنوان بيتكوين. ومع ذلك، تلقى مقاله عددًا من الردود مع العديد من الاستنتاجات التي خلصت إلى أن بيتكوين غير آمنة. وقد شعر كانتريل أن الناس لم يدركوا الغرض من الأمر، لذلك أوضح للناس في سلسة تغريدة يوم ١٩ يونيو أنه على الرغم من اختراق المحفظة، فإن بيتكوين لا تزال آمنة.

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اختراق المحفظة يستغرق الكثير جدًا من الوقت

وفقًا لكانتريل، فإن عملات بيتكوين المخزنة في محفظة تم إنشاؤها من ذاكرة مختصرة مكونة من ١٢ كلمة تكون آمنة. وكان السبب الوحيد وراء تمكنه من اختراق محفظة بيتكوين هو أن مالك المحفظة كشف علنًا ​​عن ثماني كلمات من أساس مفتاح الذاكرة المكونة من ١٢ كلمة. حيث أوضح قائلًا:

"سيستغرق الأمر من نفس النظام الذي اخترق الكلمات الأربع الأخيرة من الذاكرة حوالي ٨٣٧ كوينتيليون ألفية لاختراق كل الـ ١٢ كلمة محتملة [...] إذا كنت لا تعرف إلا أقل من ٥ كلمات. ولاختراق الكلمات الـ ١٢ كلها بالقوة (فقط لتحقيق التعادل لاستثمار بقيمة ١٠٠ مليار دولار، بافتراض أنه يمكنك حقًا تصفية جميع عملات بيتكوين) سيظل الأمر يستغرق ٤٢٢ تريليون سنة".

والطريقة الوحيدة التي تكون بها بيتكوين غير آمنة هي عندما يتم الكشف عن الكلمات الأولية. "إن عملات البيتكوين الخاصة بكم آمنة. ٢ ^ ١٢٨ هو رقم كبير حقًا. واختتم حديثه الناس بالحفاظ على كلماتهم الأساسية".