تعيين كلايتون رئيسًا لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية للإشراف على القواعد التنظيمية الثقيلة حول العملات المشفرة في نيويورك

تام شمس - السبت 20 يونيو 2020 11:53 مساءً - أعلن النائب العام للولايات المتحدة وليام بار أن الرئيس ترامب سيكلف على الأرجح جاي كلايتون كمدعي عام لنيويورك - وهي ولاية كانت تاريخيًا تتخذ موقفًا تنظيميًا متشددًا بشأن العملات المشفرة.

حيث قال بار في بيان صادر عن وزارة العدل يوم ١٩ يونيو:

"يسعدني أن أعلن أن الرئيس ترامب يعتزم ترشيح جاي كلايتون، الذي يشغل حاليًا منصب رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات، للعمل كمدعٍ عام قادم للولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية في نيويورك." Advertisements

الكثير من المعارك القانونية والتنظيم

على مدار تاريخ العملات المشفرة لمدة ١١ عامًا، أظهرت نيويورك جوًا تنظيميًا قويًا للصناعة النامية. حيث قام قسم الخدمات المالية في الولاية بوضع بيتلايسنس في مكانه في عام ٢٠١٥، مما أجبر امتثال الشركة المرتبط بالعملات المشفرة بموجب إرشادات صارمة. وقد وضعت المنطقة اسمًا لنفسها كموقع صعب لنمو العملات المشفرة.

حيث استضافت المنطقة الجنوبية في نيويورك، أو SDNY، على وجه الخصوص، عددًا من المعارك القانونية المتعلقة بالعملات المشفرة في السنوات الأخيرة. وتشمل القائمة مجموعة من الفئات، بما في ذلك قضية محكمة روس أولبريخت - وهو الرجل الذي يقف وراء السوق السوداء لسيلك رود، والتي سمحت بالدفع بالأصول الرقمية.

ووصف بار بأن كلايتون يتناسب مع دور المدعي العام في المنطقة، نظرًا لعمله السابق. حيث قال بار في البيان إن "خبرته الإدارية وخبرته في التنظيم المالي تمنحه خلفية مثالية لقيادة مكتب المدعي العام للولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية في نيويورك."