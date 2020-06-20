روبن هود تتعهد بتحسين المنصة بعد مأساة أحد العملاء

انتحر ألكسندر كيرنز، وهو عميل لمنصة تداول الأسهم والعملات المشفرة روبن هود يبلغ من العمر ٢٠ عامًا، يوم ١٢ يونيو. وقد ورد أن هذه المأساة حدثت بعد ظهور رصيد سلبي خاطئ يزيد عن ٧٣٠ ألف دولار في حساب كيرنز. وقد دفع هذا الخطأ المنصة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين عروضها.

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ووفقًا للإعلان الرسمي، تفكر روبن هود في معايير وتثقيف إضافي للعملاء الذين يسعون للحصول على ترخيص خيارات من المستوى ٣. حيث ذكروا أن هذا قد يساعد في ضمان فهم العملاء لميزات تداول الخيارات المعقدة للمنصة.

وأشاروا إلى أنهم سيعملون أيضًا على توسيع المحتوى التعليمي المرتبط بتداول الخيارات داخل موقعهم على الويب، بينما يطرحون أيضًا تحسينات على الرسائل داخل التطبيق ورسائل البريد الإلكتروني التي يتم إرسالها إلى العملاء حول فروق الخيارات المتعددة.

كما أعلنت الشركة عن تبرع بقيمة ٢٥٠ ألف دولار للمؤسسة الأمريكية لمنع الانتحار.