احتيال آخر لبيتكوين يضرب كندا

تام شمس - السبت 20 يونيو 2020 12:56 صباحاً - يُقال إن عملية احتيال تنطوي على بيتكوين (BTC) تستهدف سكان وينيبيغ بكندا. حيث حذر صاحب محل بقالة محلي من أن العديد من عملائه كانوا ضحايا للمحتالين.

ووفقًا لغلوبال نيوز، وضع حسني زيد علامة كبيرة على آلة بيتكوين الموجودة في متجره، وطلب من الناس توخي الحذر فيما يتعلق بالاحتيال عبر الهاتف الذي يطلب استثمارات مزيفة في بيتكوين.

حيث قال زيد لوسائل الإعلام المحلية:

"يتلقى الكثير من الأشخاص مكالمات هاتفية تفيد بأنه يجب عليهم تحويل الأموال إلى بيتكوين فيما يتعلق بوكالة الإيرادات الكندية؛ وقد كان لدينا مانيتوبا هايدرو أيضًا."

شكاوى متعددة

شدد زيد على أن عمليات الاحتيال تحدث بشكل متكرر عدة مرات في الأسبوع، وذكر أنها تتلقى شكاوى من الضحايا بشكل مستمر.

Advertisements

كما تحدثت أورا موريسيت، وهي موظفة في متجر البقالة، عن امرأة تأثرت بشدة بالاحتيال:

"بالأمس كانت أمي هنا وقالت إنها أعطت كل مدخراتها لهم وكانت تبكي بحرقة. وقد كان من المحزن حقًا رؤيتها تنخدع بالأمر؛ وكل ما كانت تقوله هو "لدي أطفال". لقد كان مروعًا."

قال الموظف أيضًا إنه عندما يقوم شخص ما بشراء عملة بيتكوين من جهازه أثناء حديثه بالهاتف، فغالبًا ما يحذر الناس من أن عملية احتيال قد تكون جارية.

هل يوجد تشابه مع عملية احتيال بيتكوين في ألبرتا؟

تشترك التقارير الواردة من وينيبيغ في أوجه التشابه مع عملية احتيال أخرى تم الإبلاغ عنها في ١٩ يونيو. وفي هذه الحالة، تزعم شرطة الخيالة الملكية الكندية (RCMP) أن المحتالين ينتحلون هوية السلطات المحلية من أجل ابتزاز بيتكوين من ضحاياهم.