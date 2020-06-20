مجتمع بلوكتشين يبدو متحمسًا لدعم جونتينث

تام شمس - السبت 20 يونيو 2020 12:56 صباحاً - يصادف يوم جونتيثنث، وهو يوم نهاية العبودية في الولايات المتحدة، والذي يتم تم الاحتفال به كل ١٩ يونيو منذ عام ١٨٦٧. ويعتبر اليوم مهمًا بشكل خاص في الوقت الراهن وسط موجة من الاحتجاجات ضد العنصرية بعد مقتل جورج فلويد وبرونا تايلور وعدد لا يحصى من الآخرين الأبرياء مختلفي الجنسية.

مجتمع بلوكتشين يمتدح اليوم

قام الكثير في مجتمع بلوكتشين بامتداح أهمية اليوم في التاريخ.

حيث تحدث الرئيس التنفيذي لشركة ريبل براد غارلينغهاوس نيابةً عن الشركة في إعلان التاريخ كعطلة رسمية للشركة قائلًا:

"تقديرًا ليوم #جونتينث واحتفالًا به: من المثير للدهشة أن العديد منا لم يعلموا عن هذا اليوم التاريخي من قبل. واليوم، تجعل @ريبل من جونتينث عطلة للشركة للاعتراف بالعنصرية النظامية واتخاذ إجراءات للقضاء عليها. وهو أمر تأخر لكن لا بد منه."

كما أبرز إسايا جاكسون، مؤلف كتاب "بيتكوين أند بلاك أمريكا" ​​والمضيف المشارك لبرنامج يوتيوب "ذا جنتلمن أوف كريبتو"، مقابلة مع مجلة فوربس ظهر فيها للترويج لكتابه "بيتكوين أند بلاك أمريكا".

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وخلال مقابلة مع كوينتيليغراف، ذكر جاكسون أن تأسيس القوة الاقتصادية يمكن أن يساعد مجتمع السود بطرق لا يمكن للاحتجاج في الشارع أن يساعدهم بها.

كما أشادت شبكة الصراف الآلي متعددة العملات المشفرة، بيتكوين ديبوت، بالذكرى ١٥٥ لجونتينث أيضًا. وعلى موقع تويتر، أشارت الشركة إلى جونتينث باعتباره "يوم تاريخي للذكرى والحرية".

الدعوة للتبرع

تحدثت كونسنسيس بشكل إيجابي عن التاريخ أيضًا. حيث دعت الناس للتبرع بعملتهم المشفرة للمنظمات التي تحارب العنصرية، مثل CCR وBlack Girls Code: