شركة لاند روفر للسيارات تعترف بالأهمية التاريخية لشبكة بيتكوين

في إعلان حديث، وضع فرع المملكة المتحدة لشركة لاند روفر العملاقة للسيارات عددًا من المعالم التاريخية الهامة، بما في ذلك بيتكوين بين المجموعة.

ففي إعلان تم تصميمه على أنه رحلة عبر التاريخ، وصف مقطع فيديو للاند روفر عددًا من التطورات التاريخية الرائدة. وقد نُشر الإعلان بواسطة فرع الشركة في المملكة المتحدة في تغريدة يوم ١٧ يونيو، وتضمن إنشاء شبكة بيتكوين كحدث رئيسي في التاريخ.

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الإعلان ينطلق في رحلة عبر التاريخ

بدءًا من أول عملية زرع قلب في عام ١٩٦٧، انزلق الإعلان عبر سنوات من التاريخ، مشيرًا إلى أحداث مثل اللاعب الأولمبي مارك سبيتز وميدالياته السبعة في عام ١٩٧٢، وكذلك إطلاق "إم تي في" عام ١٩٨١ وزوال جدار برلين في عام ١٩٨٩.

ومنطلقًا عبر بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ذكر الإعلان: "تم إنشاء شبكة بيتكوين" تحت عام ٢٠٠٩.

ويُبرز إعلان لاند روفر إشارة أخرى على تزايد الوعي السائد ببيتكوين.