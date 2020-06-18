المسؤولون الصينيون يقولون إن بيتكوين ليست ضمن أفضل ١٠ عملات مشفرة

تام شمس - الخميس 18 يونيو 2020 11:52 مساءً - كشف مركز تطوير الصناعة والمعلومات بالصين، أو CCID، يوم ١٨ يونيو عن مؤشر تقييم تكنولوجيا السلسلة العامة العالمية الثامن عشر للمركز. وقد صنّف هذا المؤشر ٣٧ من العملات الرقمية المعروفة باستخدام المواصفات الفنية.
ووفقًا للجدول الذي نشرته وسائل الإعلام المحلية تشاينا نيوز، تأتي بيتكوين (BTC) في المركز الثاني عشر مع ١٠٦,٢ نقاط.
وتشمل المعايير المستخدمة لتقييم العملات المشفرة التكنولوجيا الأساسية وقابلية التطبيق والميزات والأداء والسلامة والإبداع واللامركزية.
وفي صدارة الجدول، لا تزال إيوس تتصدر الترتيب برصيد ١٥٦,١ نقطة، تليها ترون مع ١٣٨,٤٣ نقطة وإيثريوم (ETH) مع ١٣٦,٤ نقطة. وقد سجلت العملة المشفرة الرائدة ٢٠,٤ نقطة في قابلية التطبيق و٢٤,٧ في الإبداع، بينما حصلت ترون على ٢٨,٤ و١٥,٥ نقطة على التوالي.
بيتكوين ترتفع من المركز السابع عشر في الترتيب السابق
كان المركزان الرابع والخامس من نصيب أيوست وليسك برصيد ١٣٠,٣ و١١٩,٣ نقطة على التوالي، مع التركيز على أن ريبل في المركز الرابع عشر مع ١٠٥ نقاط فقط.
ومن المثير للاهتمام، أن بيتكوين كانت أسفل القائمة في الترتيب السابق، في المركز السابع عشر. وفي ذلك الوقت، حصلت على تصنيف ٤٣ نقطة فقط من حيث الابتكار و١٩,٩ لقابلية التطبيق.
ترون تتصدر الترتيب على الرغم من العلاقة المتوترة مع السلطات الصينية
حذر مؤسس ومدير شركة ترون، جستين صن، من أن السلطات الصينية أثارت الشكوك حول الوضع القانوني للمنصة. وقد أدى ذلك إلى علاقة متوترة بين صن والسلطات الصينية في الأيام الأخيرة.
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