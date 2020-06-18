شركة طوكيو للطاقة تستخدم بلوكتشين لتداول فائض الكهرباء

تام شمس - الخميس 18 يونيو 2020 11:57 صباحاً - تعاونت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية القابضة (تيبكو) مع شركة إيتوتشو، وهي شركة تجارية يابانية كبرى، وبدأت في بناء نظام قائم على بلوكتشين لتداول الكهرباء الفائضة.

ووفقًا لنيكي يوم ١٨ يونيو، سيكون النظام الجديد متاحًا للأسر في اليابان في غضون ثلاث سنوات. كما تخطط الشركات للتعاون مع الحكومات المحلية وبدء إثبات مفهوم بحلول مارس ٢٠٢١.

وإذا نجحت، فستكون المثال الأول لتداول الفائض من الكهرباء بين الأسر في اليابان.

وستمنح تيبكو وإيتوتشو المنازل بطاريات تخزين تعتمد على الذكاء الاصطناعي وألواح شمسية مجانًا. حيث ستتحكم تقنية الذكاء الاصطناعي في كمية الطاقة المولدة والمستهلكة وتحسب الفائض في التداول.

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في حين سيتم استخدام تقنية بلوكتشين لتعزيز "سلامة الاتصالات".

تتبع مبادرة تيبكو وإيتوتشو مبادرات مماثلة ظهرت على مستوى العالم. ففي أبريل، وقعت شركة بلوكتشين الأسترالية "باور ليدجر" صفقة مع أكبر مطور سكني متوسط ​​الكثافة في بيرث، نيشليفينغ، لتطوير منصة تداول قائمة على بلوكتشين للطاقة الشمسية للسكان المحليين على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

ويبدو أن نظام تداول الطاقة يشبه نظام تيبكو وإيتوتشو. حيث تعمل تقنية بلوكتشين على تتبع استهلاك الطاقة بينما يمكّن الذكاء الاصطناعي المستخدمين من بيع الفائض إلى المقيمين الآخرين.

وسيتم استخدام منصة باور ليدجر مبدئيًا في ٦٢ شقة في مشروع سكاي هومز الرائد لشركة نيشليفينغ في إنجلوود، تليها ١٠ مشاريع تطوير أخرى في منطقة بيرث الحضرية.