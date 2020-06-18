أونتولوجي وبيتكوين سويس تعقدان شراكة لتعزيز النظم البيئية الأوروبية

تام شمس - الخميس 18 يونيو 2020 11:57 صباحاً - عقدت منصة بلوكتشين أونتولوجي وشركة الخدمات المالية المشفرة السويسرية بيتكوين سويس شراكة معًا في محاولة لتنمية النظم البيئية الخاصة بها في أوروبا وآسيا. وتشهد الشراكة قيام بيتكوين سويس بإدراج توكن أونتولوجي (ONT) وقيام محفظة أونتولوجي بإضافة الدعم لعملة كريبتو فرانك (XCHF) المستقرة.

وقد أوضح المؤسس المشارك لأونتولوجي "آندي جي" أهمية هذه الشراكة فيما يتعلق باستراتيجية النمو الأوروبية للشركة:

"إن توقيت تلك الشراكة مهم حقًا نظرًا لخططنا الوشيكة لإنشاء مكتب في برلين ولتوسيع مجالنا في أوروبا على نطاق أوسع".

في الأشهر الأخيرة، تلقت أونتولوجي عمليات إدراج لتوكنها من المنصات الأوروبية إيتورو إكس وبيتباندا ووقعت أيضًا مذكرة تفاهم مع جامعة Hochschule für Technik und Wirtschaft في برلين.

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التحرك نحو العملات المستقرة

شهدت عملات الملاذ الآمن مثل الفرنك السويسري والعملات المستقرة زيادةً في الانتباه نتيجة للوباء العالمي الأخير وفقًا لأرمين شميد، الرئيس التنفيذي لشركة سويس كريبتو توكن (إحدى الشركات التابعة لمجموعة بيتكوين سويس):

"في خضم هذه المرحلة من الاضطراب المالي وعدم اليقين المالي العالمي، ينجذب كل من المستثمرين من الأفراد والمؤسسات إلى عملات الملاذ الآمن مثل الفرنك السويسري. ويسعدني أن مستخدمي محفظة أونتولوجي يمكنهم الآن الوصول إلى عملة كريبتو فرانك واستخدامها في أي مكان يتم فيه قبول XCHF".

لطالما كانت سويسرا ملاذًا آمنًا للشركات المالية والعملات المشفرة. ففي عام ٢٠١٨، أعلن الرئيس السويسري السابق عن هدفه في جعل سويسرا "أمة عملات مشفرة".