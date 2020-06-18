شركة وساطة بيتكوين تعلن عن جولة تمويل أولية بقيمة ٥,٧ ملايين دولار

أعلنت شركة الخدمات المالية لبيتكوين "ريفر فاينانشيال" ومقرها سان فرانسيسكو أنها جمعت ٥,٧ ملايين دولار في جولة تمويل أولية جديدة.

ففي تحديث نُشر على موقع الشركة الإلكتروني يوم ١٧ يونيو، ذكرت شركة ريفر فاينانشيال أنها تلقت استثمارًا بقيمة ٥,٧ ملايين دولار في جولة أولية بقيادة بولي تشين كابيتال. كما شاركت سلو فنتشرز وكاسل آيلاند فنتشرز ودي جي لاب فند وسيغني كابيتال وفيفير كابيتال وآيديو كو لاب فنتشرز وستيف لي من سكوير كريبتو أيضًا كمستثمر أولي في جولة التمويل.

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ووفقًا لمؤسس ريفر ورئيسها التنفيذي أليكس ليشمان، سيتم استخدام الاستثمار لبناء مؤسسة مالية قادرة على جلب بيتكوين (BTC) إلى العالم.

حيث قال ليشمان على تويتر ردًا على الإعلان إن "روح بيتكوين متأصلة بعمق في هويتنا وما نقوم به".