٧٧٪ من حجم بيتكوين ينتج من جيل الطفر لشركة وساطة بيتكوين

تام شمس - الخميس 18 يونيو 2020 03:00 صباحاً - يولّد الطلب من مواليد جيل الطفرة معظم النمو لشركة وساط بيتكوين "ريفر فاينانشيال".

تأثير بول تيودور جونز

تستنتج معظم الاستطلاعات أن الأجيال الشابة أكثر تفاعلًا مع بيتكوين، مما يجعل هذه البيانات تبدو غريبة. وقد صرّح المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للشركة، أليكس ليشمان، لبلومبرغ أن بيتكوين أصبحت أكثر انتشارًا وأن العديد من المستثمرين يسيرون على خطى بول تيودور جونز.

الأجيال الأكبر سنًا لديها كل المال

أشار العديد من المحللين هذا العام إلى أن الاهتمام المؤسسي ببيتكوين آخذ في الارتفاع، حيث جمعت غرايسكيل وحدها الكثير من المعروض الذي تم تعدينه حديثًا.

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توزيع الثروة حسب العمر في الولايات المتحدة المصدر: DQYDJ.

على الرغم من أن المستويات العالية من اعتماد العملات المشفرة في جيل الألفية تبشر بأشياء عظيمة لمستقبل الصناعة، إلا أن المفتاح لارتفاع قيمة الأصول قد يتمثل في قبول الأجيال الأكبر سنًا. حيث تمتلك الأسر في هذه المجموعة الأكبر سنًا ثروة ما بين ١٠ إلى ٣٠ ضعفًا في المتوسط من الثروة التي يمتلكها أفراد جيل الألفية. وإذا كانت البيانات التي أفادت بها ريفر فاينانشيال تشير إلى الصناعة ككل، فقد يكون من الجيد توقع ديناميكيات إيجابية في أسواق العملات المشفرة.