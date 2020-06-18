مدينة إيكون للعملات المشفرة تمضي قدمًا في تطورها مع منح عقد بناء بقيمة ٦ مليارات دولار

تام شمس - الخميس 18 يونيو 2020 03:00 صباحاً - منحت شركة كيه إيه إنترناشيونال الأمريكية للهندسة المغني ورجل الأعمال السنغالي الأمريكي "إيكون" عقدًا بقيمة ٦ مليارات دولار لبناء مدينة عملات مشفرة في السنغال.

ووفقًا لإعلان بتاريخ ٤ يونيو، حصلت كيه إيه إنترناشيونال على ٤ مليارات دولار من المستثمرين للمرحلتين الأوليتين من بناء إيكون سيتي. أعلن إيكون لأول مرة عن خططه لبناء المدينة في يناير. وقد أكدت الشركة الصفقة وأضافت المزيد من التفاصيل حول المشروع.

مدينة مدفوعة بالعملات المشفرة

من المتوقع أن تكتمل المرحلة الأولى من تطوير مدينة إيكون بحلول نهاية عام ٢٠٢٣. وبحلول نهاية هذه المرحلة، سيشمل المجمع مولًا ومساكنًا وفنادق ومركزًا للشرطة ومدرسة ومرفق للنفايات ومحطة طاقة شمسية ومستشفى شامل.

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ومن المتوقع أن تكتمل المرحلة الثانية في عام ٢٠٢٩، حيث سيتم تقديم مدينة كاملة تعمل بالكامل على عملة إيكوين المشفرة. وحسبما ذكر كوينتيليغراف في منتصف مارس، إيكوين هي عملة مشفرة مصممة لرواد الأعمال في البلدان النامية مثل إفريقيا.

وتدير كيه إيه إنترناشيونال أيضًا إنشاء مدينة موالي الطبية والتكنولوجية في غرب كينيا بقيمة ٢ مليار دولار. وقد بدأ المشروع في عام ٢٠١٤ ومن المتوقع أن يكتمل في نهاية العام.

حيث اكتمل المجمع بالفعل بنسبة ٨٥٪ ويضم مستشفى بسعة ٥٠٠٠ سرير تم افتتاحها للجمهور العام الماضي. ومن المثير للاهتمام، أن هذا المستشفى قد عقد أيضًا شراكة مع إيكون للاستفادة من عملة إيكوين المشفرة للمعاملات.