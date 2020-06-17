يتم تداول Bitcoin أعلى بكثير من الدعم الرئيسي على الرسم البياني اليومي مقابل الدولار الأمريكي. يبدو أن BTC تستعد لاختراق صعودي حاسم فوق منطقة المقاومة عند 10000 دولار.

يبدو أن Ethereum يتماسك فوق مستويات الدعم البالغة 232 دولارًا و 230 دولارًا مقابل الدولار الأمريكي. يجب أن يكسر سعر ETH مستوى المقاومة 238 دولارًا و 240 دولارًا لبدء زيادة جديدة.

تحليل سعر البيتكوين و سعر الايثريوم اليوم

تم تداول البيتكوين عند 10390 دولار قبل أن يبدأ في تصحيح هبوطي طفيف.

يتداول السعر حاليًا أعلى بكثير من دعم 9000 دولار والمتوسط المتحرك البسيط لـ 100 يوم.

هناك مثلث تعاقد حاسم يتشكل مع المقاومة بالقرب من 9750 دولارًا على الرسم البياني اليومي لزوج BTC / USD.

يجب على الزوج كسر مستويات المقاومة 9750 و 10000 دولار لبدء زيادة أخرى.

عالق سعر الايثريوم حاليًا في نطاق ويتداول بالقرب من المتوسط المتحرك البسيط لكل 100 ساعة.

يجب أن يبقى السعر فوق مستويات الدعم 232 و 230 دولارًا لتجنب رد فعل هبوطي.

هناك قناة صاعدة رئيسية تتشكل مع دعم بالقرب من 232 دولارًا على الرسم البياني لكل ساعة من ETH / USD.

من المرجح أن يبدأ الزوج في زيادة قوية إذا كان هناك اختراق واضح فوق مستوى المقاومة الرئيسي 238 دولار.

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قد يرتفع سعر البيتكوين مرة أخرى

في وقت سابق من هذا الشهر ، وسع سعر البيتكوين ارتفاعه فوق مستوى 10000 دولار مقابل الدولار الأمريكي. تم تداول سعر BTC إلى أعلى مستوى جديد له في 3 أشهر عند 10390 دولارًا واستقر فوق متوسط متحرك بسيط لمدة 100 يوم.

في الآونة الأخيرة ، كان هناك تصحيح هبوطي أدنى مستوى 10000 دولار. كسر السعر مستويات الدعم 9500 و 9300 دولار. ومع ذلك ، ظل السعر جيدًا بالقرب من منطقة الدعم البالغة 9000 دولار.

يتعافى Bitcoin حاليًا ويتداول فوق مستوى 9300 دولارًا. كان هناك اختراق فوق مستوى تصحيح فيب 23.6% للتصحيح الهبوطي من أعلى مستوى 10390 دولار إلى أدنى مستوى تأرجح عند 9080 دولار.

يبدو أن هناك مثلث حاسم يتشكل مع مقاومة بالقرب من 9750 دولارًا على الرسم البياني اليومي لزوج BTC / USD. مقاومة المثلث قريبة من مستوى تصحيح فيب 50% للتصحيح الهبوطي من قمة 10390 دولار إلى 9080 دولار.

لذلك ، يجب أن يتجاوز السعر منطقة المقاومة 9750 دولار لبدء زيادة جديدة. لا يزال العائق الرئيسي بالقرب من مستوى 10000 دولار ، وفوق ذلك هناك فرص كبيرة لارتفاع ثابت نحو 10500 دولار ومستويات 10800 دولار على المدى القريب.

سعر Ethereum يواجه عقبات

بعد التداول عند 218 دولارًا ، بدأ سعر Ethereum في زيادة جديدة مقابل الدولار الأمريكي. كسر ETH مستويات 220 و 225 دولارًا لبدء انتعاش لائق. دفع الثيران السعر فوق مستوى 230 دولارًا ، لكنهم واجهوا البائعين بالقرب من 236 دولارًا.

يتشكل ارتفاع بالقرب من 236 دولارًا ويقوم السعر حاليًا بتوطيد المكاسب. وقد قام بتصحيح ما دون مستوى تصحيح فيب 23.6% للموجة الأخيرة من قاع 218 دولارًا إلى قمة 236 دولارًا. يبدو أن سعر الايثريوم عالق حاليًا في نطاق ويتداول بالقرب من المتوسط المتحرك البسيط لكل 100 ساعة.

يوجد أيضًا قناة تصاعدية رئيسية تتشكل مع الدعم بالقرب من 232 دولارًا على الرسم البياني للساعة ETH / USD. مستوى تصحيح فيب 50% للموجة الأخيرة من قاع 218 دولارًا إلى قمة 236 دولارًا أيضًا أدنى بقليل من دعم القناة.

العقبة الأولى في الاتجاه الصعودي تقترب من مستوى 236 دولارًا ، لكن العقبة الرئيسية أمام المضاربين على الصعود ما زالت بالقرب من مستوى 238 دولارًا. للانتقال إلى منطقة إيجابية وبدء زيادة جديدة ، يحتاج المضاربون على الارتفاع لمسح مستويات المقاومة عند 238 و 240 دولارًا. في الحالة المذكورة ، يمكن أن يرتفع السعر بسهولة إلى مستويات 250 و 255 دولارًا.