 كراكن تُطلق الدعم لأزواج تداول الدولار الأسترالي

تام شمس - الأربعاء 17 يونيو 2020 09:06 صباحاً - أعلنت بورصة كراكن للعملات المشفرة الرئيسية عن دعمها لأزواج تداول الدولار الأسترالي (AUD) وتمويل الحسابات.

وسيتم تداول الدولار الأسترالي مقابل بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH) ولايتكوين (LTC) وريبل (XRP) وبيتكوين كاش (BCH) وتيثر (USDT) على المنصة.

الدولار الأسترالي هو العملة السابعة التي تدعمها كراكن، حيث تنضم إلى الدولار الأمريكي والدولار الكندي واليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني والفرنك السويسري.

وسيتمكن عملاء كراكن المقيمين خارج الولايات المتحدة أيضًا من تداول أزواج العملات الأجنبية القائمة على الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي واليورو والين الياباني.

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كراكن تُطلق دعم تمويل الدولار الأسترالي

ستطلق كراكن دعم الدولار الأسترالي في ١٧ يونيو، مع قدرة المستخدمين الأستراليين على إيداع العملات الورقية في البورصة من خلال البنوك التي تدعم مدفوعات أوسكو/باي آي دي.

وتأتي هذه الخطوة بعد استحواذ الشركة على أقدم بورصة تداول في أستراليا بيت تريد في يناير. حيث شهدت عملية الاستحواذ ضم فريق كراكن لفريق بيت تريد بالكامل، مع تولي المدير التنفيذي لشركة بيت تريد جوناثون ميللر دور المدير الإداري لعمليات كراكن الأسترالية.

تم إطلاق بيت تريد في عام ٢٠١٣، حيث نمت لتشمل كل من بورصة البيع بالتجزئة ومكتب التداول المتاح في أستراليا. وكانت البورصة عضوًا مؤسسًا في جمعية بلوكتشين أستراليا.