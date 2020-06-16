شركة بلوكو المدعومة من سامسونغ تقوم ببناء نظام ائتماني قائم على بلوكتشين لأحد البنوك العربية

تام شمس - الثلاثاء 16 يونيو 2020 02:52 مساءً - تهدف الذراع البحثية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في المملكة العربية السعودية إلى تطوير نظام إدارة ائتمان ذكي قائم على بلوكشين.

ولتحقيق ذلك، دخل معهد البحوث والتدريب الإسلامي (IRTI) التابع للبنك في شراكة مع شركة بلوكو لخدمات بلوكتشين المدعومة من سامسونغ. وتأتي الشراكة كجزء من مجموعة E24P الإقليمية التي أطلقتها بلوكو عبر الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا في أبريل.

مواجهة التحديات التقنية والاقتصادية

مع توقع نمو صناعة التمويل الإسلامي من ٢ تريليون دولار إلى ٣,٧٨ تريليونات دولار بحلول عام ٢٠٢٢، يقول الدكتور سامي السويلم، المدير العام لمعهد البحوث والتدريب الإسلامي، لا تزال هناك العديد من التحديات التقنية والاقتصادية "تمنع الصناعة من الازدهار الحقيقي".

فعلى عكس المنظمات المالية التقليدية، لا تفرض البنوك الإسلامية فائدة على القروض أو تعاقب المتعثرين في القروض. وبدلًا من ذلك فهم يتقاضون رسومًا متأخرة يتم التبرع بها للجمعيات الخيرية.

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ومع ذلك، فإن هذا النهج لا يخلو من مشاكله، لأنه يلغي إلحاح المقترضين لسداد قروضهم. بالإضافة إلى ذلك، تواجه هذه البنوك أيضًا صعوبة التوزيع الفعال للرسوم المتأخرة للجمعيات الخيرية.

ومن المتوقع أن يضع نظام إدارة الائتمان الذكي الذي يتم تطويره بواسطة E24P ومعهد البحوث والتدريب الإسلامي، والذي سيعتمد على بلوكشين الهجين من أيرغو، آلية تحفيز تشجع على السداد في الوقت المناسب. كما أنها ستساهم تلقائيًا في الرسوم لمجمعات التأمين التي تغطي التخلف عن سداد القروض.

نظام ائتماني أكثر انفتاحًا وأمانًا وشفافية

يقال أن نظام ائتمان بلوكتشين يساعد كل من البنوك الإسلامية والمؤسسات المالية الأخرى على إجراء تقييمات الائتمان بطريقة أكثر أمانًا وشفافية، دون المساومة على خصوصية الأطراف المعنية. حيث قال الرئيس التنفيذي لشركة E٢٤P فيل زماني، إن النظام سيساعد البنوك "على تقديم حل فريد من نوعه حقًا يمكن أن يكون له تأثير كبير على عالم التمويل الإسلامي".

وقد يقلل أيضًا من التكاليف وصعوبات التشغيل من خلال تضمين وظائف التمويل المقيدة بخلاف ذلك مثل تقارير الائتمان وتصنيف الائتمان وتاريخ الائتمان والتأمين الائتماني.